أغسطس المقبل.. السعودية تستضيف نزال تايسون فيوري وأنطوني جوشوا

أعلن المروج إيدي هيرن، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف المباراة على اللقب الموحد للوزن الثقيل بين الملاكمين البريطانيين تايسون فيوري وأنطوني جوشوا، في أغسطس المقبل.

ويحمل جوشوا ألقاب وزن الثقيل الخاصة بالاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية والمنظمة الدولية للملاكمة، بينما يحمل فيوري لقب مجلس الملاكمة العالمي لهذا الوزن.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية عن هيرن قوله: ”المباراة ستقام في السعودية، في السابع من أغسطس. أو في 14 أغسطس“.

𝗝𝗕 🐺 @boxingbuatsi ready to shine this weekend! ✨ #BuatsiDosSantos pic.twitter.com/1UxaJa4n8E

وأضاف هيرن: ”نفس الأشخاص الذين تعاقدنا معهم في مباراة آندي رويز. المباراة كانت رائعة. كشركاء هم رائعون أيضا“.

واسترد جوشوا ألقابه من المكسيكي آندي رويز في المباراة التي جمعت بينهما خارج العاصمة الرياض، في ديسمبر 2019.

وقال هيرن أيضا: ”نشعر بارتياح كبير. وأنطوني مرتاح وهو يعرف هؤلاء الناس. فقد أوفوا بجميع تعهداتهم في المرة السابقة. ونحن جاهزون للمضي قدما“.

European Cruiserweight Crown 🔥 @Tommymac90 defends against Alexandru Jur in one of three big EBU clashes in Manchester 👊 #McCarthyJur #BuatsiDosSantos pic.twitter.com/DE9UbrCyoy

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 11, 2021