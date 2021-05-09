سبب وفاة بطل كمال الأجسام فهد هزازي‎

صدم الوسط الرياضي السعودي، يوم السبت، بوفاة بطل كمال الأجسام، فهد هزازي، بشكل مفاجئ.

وتداول مغردون عبر هاشتاج ”#فهد_هزازي_في_ذمه_الله“ نبأ وفاة بطل كمال الأجسام الراحل.

#فهد_هزازي_في_ذمه_الله يالله قد ايش الدنيا تافهه ؛ممكن تقفل ملف حياتنا المليان بالاحداث والاحلام والمشاغل والوعود

بلحظه وبدون استئذان وفجأة مليانه بالوجع pic.twitter.com/hsQ5ixJF32 — كُنت. (@H________36) May 8, 2021

كما نشر أحد الحسابات صورة ملتقطة من تطبيق ”سناب شات“ تظهر آخر تواجد لهزازي في صالة الألعاب الرياضية وهو يحمل الأثقال.

ونشر الفنان السعودي فايز المالكي، صورة له برفقة فهد هزازي وهو يحمل إحدى الجوائز التي فاز بها، ناعيا الراحل عبر حسابه على تويتر، قائلا: ”ببالغ الأسى.. أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة بطل كمال الأجسام الزميل فهد هزازي أحد منسوبي تجمع الرياض الصحي الأول.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته“.

ببالغ الأسى.. أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة بطل كمال الأجسام

الزميل فهد هزازي احد منسوبي تجمع الرياض الصحي الأول ..

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته

(إنا لله وإنا إليه راجعون) #فهد_هزازي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/LV5n5m0MFJ — فايز المالكي (@fayez_malki) May 8, 2021

وتداول مغردون رسالة صوتية عبر تطبيق ”واتساب“ بأن وفاته كانت بسبب نوبة صرع شديدة، إذا كان يعاني من مرض الصرع بشكل دائم.

ونفى صاحب الصوت المتداول ما تردد عبر مواقع التواصل بشأن وفاته جراء تمارين في أوقات خاطئة وانخفاض الأنسولين في الدم، مؤكدًا أنه ”موت مفاجئ بسبب الصرع وهي أمور طبيعية وكان يفقد الوعي تماما بسبب هذا الأمر، الله يرحمه ويغفر له“.

#فهد_هزازي_في_ذمه_الله وفاة بطل كمال الأجسام السعودي فهد هزازي متأثرا بنوبات الصرع حسب قول طبيبه، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/FGNQjxD15R — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) May 8, 2021

ومثّل فهد هزازي المملكة العربية السعودية ‏في عدة محافل دولية، محققا عددا من البطولات، منها ‏حصوله على بطولة أرنولد كلاسي، ووصوله إلى المركز الرابع في بطولة العالم لكمال ‏الأجسام.. كذلك تحقيقه للمركز الأول في بطولة المملكة لكمال الأجسام لعام 2020 لوزن فوق 90 كغم.