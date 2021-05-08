تاريخ النشر:
08 مايو 2021 14:22 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2021 14:40 GMT
أول من يصل إلى هذا الإنجاز.. هاميلتون يحقق مركز أول المنطلقين للمرة 100 في مسيرته
حقق لويس هاميلتون مركز أول المنطلقين للمرة 100 في مسيرته في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات خلال جائزة إسبانيا الكبرى، اليوم السبت. وأصبح سائق مرسيدس
حقق لويس هاميلتون مركز أول المنطلقين للمرة 100 في مسيرته في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات خلال جائزة إسبانيا الكبرى، اليوم السبت.
وأصبح سائق مرسيدس أول من يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.
وتأهل ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الثاني وخلفه فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.