تبلغ من العمر 95 عاما.. نادال يلتقي معجبة تعاني من الزهايمر رغم خسارته أمام زفيريف

ودع الإسباني رافائيل نادال بطولة مدريد المفتوحة للتنس من دور الثمانية بعد الخسارة 6-4 و6-4 أمام الألماني أليكس زفيريف، لكنه فاز خارج الملعب بلفتة رائعة عندما قابل واحدة من أكبر معجباته سنا ليؤكد أنه أحد أساطير اللعبة في العالم.

وكان نادال، الفائز 5 مرات باللقب في العاصمة الإسبانية، المرشح الأبرز والمصنف الأول بعد فوزه بلقب بطولة برشلونة المفتوحة الشهر الماضي، لكنه لم يكن في حالته وخسر أمام الألماني الشاب.

لكن صحيفة ”ماركا“ الإسبانية وحساب البطولة على ”تويتر“ أبرزا لقاء نادال مع مانويلا نافارو إستيبان البالغة من العمر 95 عاما، إذ إنه خلال المباراة علم اللاعب الإسباني أن مانويلا تريد مقابلته وذلك بعدما نشر حفيدها كارلوس كاريزوسا على مواقع التواصل الاجتماعي مدى عشق جدته لنادال الذي لم يتأخر عن تلبية الدعوة رغم الخسارة.

@RafaelNadal Hoy mi abuela a sus 95 años vera el sueño cumplido de verte en directo, tiene principio de Alzheimer y me dijo que antes de olvidarse de lo que el tenis y tu significas para ella deseaba verte en directo. Espero disfrute de este día tanto como lo estoy disfrutando yo pic.twitter.com/85tpF09XJG — Carlos Carrizosa (@carripadel22) May 7, 2021

وكتب كارلوس على حسابه في ”تويتر“ قبل المباراة بساعات ”اليوم سترى جدتي البالغة من العمر 95 عاما الحلم يتحقق برؤيتك تلعب، إنها تعاني من بداية مرض الزهايمر وأخبرتني أنه قبل أن تنسى ما يعني التنس وأنت لها، أرادت رؤيتك. أتمنى أن تستمتع بهذا اليوم بقدر ما أستمتع به“.

ولم يتوقف كارلوس عند هذا الحد، لأنه كان لديه طلب خاص للغاية لنادال: ”أعلم أن الأمر معقد ولكن التقاط صورة معك سيجعلها أسعد امرأة على هذا الكوكب. شكرا على كل شيء“.

وما فعله كارلوس لجدته يثبت أن وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم في بعض الأشياء الإيجابية لأنها خدمت مانويلا هذه المرة لتحقيق حلمها قبل أن تنسى كل شيء.

ورغم أن نادال شك في الأمر في البداية، لكنه حرص على لقاء مانويلا والتقط صورة معها بكل سرور، وقد نشرها حساب البطولة على ”تويتر“ سريعا حتى تكون لهذه القصة الجميلة نهاية سعيدة.