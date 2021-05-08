رياضة

صوفيا كينين تستغني عن خدمات والدها بسبب سوء النتائج
تاريخ النشر: 08 مايو 2021 7:20 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2021 8:35 GMT

صوفيا كينين تستغني عن خدمات والدها بسبب سوء النتائج

كينين فشلت في الدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة عندما خرجت من الدور الثاني في فبراير شباط الماضي ثم خضعت لجراحة لاستئصال الزائدة الدودية.

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المصدر: رويترز

قالت لاعبة التنس الأمريكية صوفيا كينين المصنفة الرابعة عالميا عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ الليلة الماضية إنها استغنت عن خدمات مدربها، والدها أليكس كينين، بسبب سوء نتائجها هذا العام.

وعن ذلك كتبت كينين (22 عاما) التي فازت بأول بطولة كبرى في أستراليا المفتوحة في 2020: ”لم يكن هذا قرارا سهلا بالنسبة لي لأننا عشنا لحظات عظيمة سويا وحققت أنا الكثير من النجاح“.

وأضافت ”سأظل وللأبد أشعر بالامتنان للتضحيات التي قدمها والدي وبما قام به من أجل وصولي لما أنا فيه اليوم“.

وتابعت ”أنا متحمسة للمستقبل وأتطلع لتشكيل فريق فني جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة“.

وأشارت كينين إلى أنها تخطط للعودة للملاعب في العاصمة الإيطالية الأسبوع المقبل.

وجاء قرار اللاعبة الأمريكية بعد تلقيها ثلاث هزائم متتالية كانت آخرها في بطولة شتوتغارت.

وفشلت كينين في الدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة عندما خرجت من الدور الثاني في فبراير شباط الماضي ثم خضعت لجراحة لاستئصال الزائدة الدودية.

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