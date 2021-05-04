حل اتحاد الملاكمة الأردني على خلفية وفاة راشد صويصات

أعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الأردنية تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الملاكمة برئاسة الأمير محمد عباس بن علي.

وجاء هذا القرار على خلفية الاستقالة المقدمة لعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأردني للملاكمة الهواة، التي أدت إلى فقدان مجلس الإدارة نصابه القانوني حكماً، ووفقاً للنظام الأساسي للاتحاد والتي تنص على ”عزل مجلس الإدارة حكماً إذا فقد مجلس الإدارة نصابه باستقالة أكثر من نصف أعضائه“.

ووفقا لما ذكرته اللجنة، في بيانها الرسمي اليوم الثلاثاء، فإن اللجنة المؤقتة ستواصل عملية التحقيق وجمع التقارير المتعلقة في حادثة وفاة لاعب المنتخب الأردني للشباب راشد صويصات، إلى جانب الإشراف على خطة إعداد المنتخب الوطني والذي يستعد 5 من لاعبيه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة إلى جانب إدارة شؤون الاتحاد.

وكان راشد صويصات قد توفي في بولندا، يوم الثلاثاء الماضي، متأثرا بإصابة قوية تعرض لها خلال منافسات بطولة العالم للشباب في كالسي.

وتعرض صويصات للضربة القاضية أمام بطل إستونيا في نزال وزن 81 كيلوغراما، استدعت دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة، قبل أن يفارق الحياة.