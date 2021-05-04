قد يواجه الإعدام.. اتهام ملاكم أوليمبي بقتل امرأة حامل في طفله

قال مسؤولون إن الملاكم فيلكس فرديخو، الذي مثل بويرتوريكو في أولمبياد 2012، اتهم في محكمة اتحادية أمريكية بالخطف وقتل امرأة حامل في طفله.

وذكر مكتب الادعاء الأمريكي في بورتوريكو في بيان أن فرديخو ألقي القبض عليه في بورتوريكو يوم الأحد بسبب قتله كيشلا رودريجيز أورتيز (27 عاما). واتهم الملاكم بالخطف وسرقة سيارة، ما أسفر عن مقتل طفل لم يولد بعد عن عمد.

وقد يواجه فرديخو البالغ من العمر 27 عاما الإعدام في حالة إدانته.

ولم يتسن بعد الحصول على تعقيب من محامي فرديخو.

ولكم فرديخو رودريجيز في وجهها وحقنها بمادة قبل أن يلقي جثتها من فوق جسر تيودورو موسكوسو في سان خوان إلى بحيرة سان خوسيه، وفقا لأحد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي.

ونافس فرديخو في الوزن الخفيف بأولمبياد 2012، ويمتلك في سجله 27 انتصارا وهزيمتين في حلبة الملاكمة.