السماح بحضور 1000 متفرج بحد أقصى في كل ملعب في رولان غاروس للتنس

قال جان-ميشيل بلانكر وزير التعليم والشباب والرياضة الفرنسي اليوم الأحد إنه سيتم السماح بامتلاء مدرجات كل ملعب في رولان غاروس بنسبة 35% بحد أقصى 1000 متفرج في بداية بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في تخفيف لقيود كوفيد-19.

وأبلغ بلانكر محطة ”فرانس 3“ التلفزيونية بأن هذا الحد سيزداد إلى 65% (5 آلاف متفرج) اعتبارا من التاسع من يونيو حزيران عندما يبدأ دور الـ8 في البطولة الكبرى المقامة على ملاعب رملية.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020