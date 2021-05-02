رياضة

السماح بحضور 1000 متفرج بحد أقصى في كل ملعب في رولان غاروس للتنس
تاريخ النشر: 02 مايو 2021 19:15 GMT
تاريخ التحديث: 02 مايو 2021 19:50 GMT

السماح بحضور 1000 متفرج بحد أقصى في كل ملعب في رولان غاروس للتنس

رافائيل نادال أكثر لاعب تتويجا ببطولة رولان غارس برصيد 13 لقبا، في حين نال السويسري روجر فيدرير البطولة مرة وحيدة.

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المصدر: رويترز

قال جان-ميشيل بلانكر وزير التعليم والشباب والرياضة الفرنسي اليوم الأحد إنه سيتم السماح بامتلاء مدرجات كل ملعب في رولان غاروس بنسبة 35% بحد أقصى 1000 متفرج في بداية بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في تخفيف لقيود كوفيد-19.

وأبلغ بلانكر محطة ”فرانس 3“ التلفزيونية بأن هذا الحد سيزداد إلى 65% (5 آلاف متفرج) اعتبارا من التاسع من يونيو حزيران عندما يبدأ دور الـ8 في البطولة الكبرى المقامة على ملاعب رملية.

ومن المقرر أن تنطلق فرنسا المفتوحة في 30 مايو أيار بعد تأجيلها مدة أسبوع.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن سيسمح للمتفرجين بالعودة للملاعب اعتبارا من 19 مايو أيار بشرط عدم تدهور الوضع الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن الإسباني رافاييل نادال أكثر لاعب تتويجا ببطولة رولان غارس برصيد 13 لقبا، في حين نال السويسري روجر فيدرير البطولة مرة وحيدة.

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