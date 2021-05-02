السماح بحضور 1000 متفرج بحد أقصى في كل ملعب في رولان غاروس للتنس

قال جان-ميشيل بلانكر وزير التعليم والشباب والرياضة الفرنسي اليوم الأحد إنه سيتم السماح بامتلاء مدرجات كل ملعب في رولان غاروس بنسبة 35% بحد أقصى 1000 متفرج في بداية بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في تخفيف لقيود كوفيد-19.

وأبلغ بلانكر محطة ”فرانس 3“ التلفزيونية بأن هذا الحد سيزداد إلى 65% (5 آلاف متفرج) اعتبارا من التاسع من يونيو حزيران عندما يبدأ دور الـ8 في البطولة الكبرى المقامة على ملاعب رملية.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

ومن المقرر أن تنطلق فرنسا المفتوحة في 30 مايو أيار بعد تأجيلها مدة أسبوع.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن سيسمح للمتفرجين بالعودة للملاعب اعتبارا من 19 مايو أيار بشرط عدم تدهور الوضع الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن الإسباني رافاييل نادال أكثر لاعب تتويجا ببطولة رولان غارس برصيد 13 لقبا، في حين نال السويسري روجر فيدرير البطولة مرة وحيدة.