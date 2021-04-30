براندون كيري: بيج رامي ضخم لكن لديه نقاط ضعف سأستغلها

لم يحظَ أي لاعب كمال أجسام على المسرح في مستر أولمبيا 2020 بفرصة التفوق على المصري ممدوح السبيعي (بيج رامي)، ومع ذلك يشعر البطل السابق براندون كيري أنه يعرف بالضبط ما الذي يتطلبه الأمر لاستعادة لقبه العام الحالي.

وقبل مستر أولمبيا العام الماضي، تركزت المنافسة على مواجهة كيري مع فيل هيث، إذ عاد هيث الفائز بمستر أولمبيا سبع مرات للمنافسات، بينما كان يتطلع كيري للقبه الثاني على التوالي بعد 2019.

ولم يتوقع أحد أن يصعد بيج رامي إلى العرش بالطريقة التي فعلها، حيث قدم أفضل ما لديه حتى الآن، رغم حاجته إلى دعوة خاصة للمنافسة.

لقد ظهر البطل المصري بحالة بدنية هائلة جعلته يفوز، ويصبح مستر أولمبيا السادس عشر عبر التاريخ.

ومع ذلك، ورغم خسارته العام الماضي، فهذا لا يعني أن براندون كيري تخلى عن خططه لاستعادة العرش، بل على العكس، يعتقد أنه يعرف بالضبط ما يجب عليه فعله لاستعادة اللقب.

وفي مقابلة مع موقع fitnessvolt.com، قال كيري إنه يشعر بأن رامي لديه بعض نقاط الضعف التي سيكون قادرًا على استغلالها، عندما يضع تركيزه على التغلب على رامي، بدلاً من التركيز على هزيمة هيث.

ومع ذلك، لم يكن براندون كيري راضٍ عن ما قدمه العام الماضي، في حين يشعر أنه كان هناك المزيد الذي يمكن القيام به.

وقال كيري: ”لكي أقف بجانب رامي وأنافسه، أحتاج فقط لإضفاء مزيد من القوة وضخامة العضلات. ما زلنا نستعد، لكننا نحتاج فقط إلى أن أصبح متكاملا أكثر في الجانب السفلي على وجه التحديد، وكذلك في المنطقة العليا“.

وأضاف بطل 2019 ووصيف بيج رامي في 2020: ”أمام فيل هيث كنت أشعر بالقلق فقط بشأن إبراز العضلات وتناسبها وتناسقها مع الجسم، هذا كل شيء. ولكن مع بيج رامي، لدينا خطة لعب مختلفة وإستراتيجية مختلفة، وسنقوم فقط بزيادة حجم العضلات. إن عضلاته كبيرة حقا لكن لديه بعض نقاط الضعف. لذلك لا أعتقد أنه منافس صعب كفيل هيث، في رأيي“.

وتابع: ”لقد سعدت بمستوى تناسق وتناسب العضلات، لكن لم يكن أدائي الأفضل. أفضل أن تكون عضلاتي أكثر ضخامة واستدارة. هذا تفضيلي الشخصي، لكنني كنت على استعداد للتضحية بما أحبه؛ من أجل دفع نفسي إلى آفاق جديدة والقيام بما أخطط للقيام به، وهو هزيمة فيل هيث. أنا قادم إلى 2021 بشكل أكثر تكاملا واستدارة، الأمر مختلف تمامًا.. هذا ما سنفعله“.