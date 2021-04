الاتحاد الدولي للجودو يمدد حظر إيران من المشاركة بالبطولات الدولية حتى سبتمبر 2023

مدد الاتحاد الدولي للجودو، عقوبة حظر إيران من المشاركة في البطولات الدولية، لتنتهي في 17 أيلول/سبتمبر 2023، ليستمر منع اللاعبين الإيرانيين من المشاركة في المبارايات والأحداث الدولية.

وكان الاتحاد الدولي للجودو، قد أصدر قراراً، في أكتوبر 2019، بحظر مشاركة إيران في البطولات الدولية ”لأجل غير مسمى“.

وتعود القضية إلى العام 2019 خلال بطولة العالم في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث واجه الإيراني ”سعيد مولاي“ بطل العالم 2018 لوزن ما دون 81 كلغ، ضغوطاً من السلطات الرياضية الإيرانية بعد بلوغه مراحل متقدمة في منافسات تلك البطولة، بأن ينسحب أو يخسر عمدا، تفادياً لمواجهة الإسرائيلي، ساغي موكي.

وشارك مولاي، ببطولة دولية للجودو في إسرائيل خلال فبراير/شباط الماضي، وحصل على الميدالية الفضية، لكن هذه المرة تحت العلم المونغولي بعد تخليه عن تمثيل إيران ورحيله عنها منذ 2019، وقد حصل على اللجوء في ألمانيا في أغسطس 2019 وأصبح مواطناً منغولياً.

