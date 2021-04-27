السماح بحضور محدود للجماهير في بطولة ويمبلدون للتنس

أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن بطولة ويمبلدون للتنس تتجه نحو السماح بحضور 25% من سعة ملاعبها، في نسخة العام الحالي للبطولة.

وكشف ايان هيويت رئيس نادي عموم إنجلترا المستضيف للبطولة، وسالي بولتون الرئيس التنفيذي، عن خطط استضافة نسخة العام الحالي للبطولة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

ولم يتم اتخاذ قرارات بعد فيما يخص الجائزة النهائية للفائز باللقب وعدد التذاكر التي سيتم طرحها، حيث يعتمد الأمر على قرارات الحكومة عند انطلاق البطولة يوم 28 حزيران/يونيو المقبل.

The AELTC has today announced a series of updates for The Championships 2021 and beyond, including: – Our excitement for the return of #Wimbledon

– Spectator capacity this summer

– The addition of play on Middle Sunday from 2022

– Developments to the Wimbledon Park Project — Wimbledon (@Wimbledon) April 27, 2021

وسيتم طرح تذاكر نسخة العام الحالي لويمبلدون بنفس أسعار نسخة 2020 التي ألغيت بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقال بولتون: ”في الوقت الراهن سنطبق الإرشادات الحالية للفعاليات الخارجية، ما يعني أن الحضور الجماهيري سيبلغ 25% من سعة ملاعبنا“.

وأضاف: ”تم اللجوء لهذا الأمر نظرا للتحديات الهائلة التي تواجه طرح التذاكر، في الوقت الذي مازال فيه من المبكر وضع اللمسات الأخيرة على سعة الملاعب، سنعمل بجدية للمحافظة على نمط المشجعين الذي تشتهر به ويمبلدون، بجانب العمل بجدية للمحافظة على الأداء المالي للبطولة والخدمات التي نقدمها لاتحاد التنس“.

وسيتم تأجيل عملية طرح التذاكر لأطول فترة ممكنة لكي يتمكن نادي عموم إنجلترا من منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين للحضور.

يشار إلى أن بطولة ويمبلدون 2020 تم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا المستجد.