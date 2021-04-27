رياضة

الترجي يهزم الزمالك ويتوج ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال للكرة الطائرة
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 15:27 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 15:45 GMT

الترجي يهزم الزمالك ويتوج ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال للكرة الطائرة

بهذا التتويج تساوى الترجي مع الزمالك في عدد مرات التتويج باللقب، برصيد 5 مرات لكل منهما، إذ سبق للترجي التتويج باللقب أعوام: 1994 و1998 و2000 و2014.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

نال الترجي التونسي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال للكرة الطائرة، اليوم الثلاثاء، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على منافسه الزمالك المصري، في المباراة النهائية، التي أقيمت في تونس.

وفي صالة سيدي بوسعيد فاز الترجي بثلاثة أشواط دون رد، بواقع: 25/20 و25/23 و25/10.

وبهذا التتويج تساوى الترجي مع الزمالك في عدد مرات التتويج باللقب، برصيد 5 مرات لكل منهما، إذ سبق للترجي التتويج باللقب أعوام: 1994 و1998 و2000 و2014.

وعقب المباراة قال مهدي بالشيخ لاعب الترجي: ”حققنا إنجازا رائعا بنيل اللقب الأفريقي الغائب عن خزائن الفريق منذ 2014“.

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