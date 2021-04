الترجي يهزم الزمالك ويتوج ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال للكرة الطائرة

نال الترجي التونسي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال للكرة الطائرة، اليوم الثلاثاء، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على منافسه الزمالك المصري، في المباراة النهائية، التي أقيمت في تونس.

وفي صالة سيدي بوسعيد فاز الترجي بثلاثة أشواط دون رد، بواقع: 25/20 و25/23 و25/10.

وبهذا التتويج تساوى الترجي مع الزمالك في عدد مرات التتويج باللقب، برصيد 5 مرات لكل منهما، إذ سبق للترجي التتويج باللقب أعوام: 1994 و1998 و2000 و2014.

وعقب المباراة قال مهدي بالشيخ لاعب الترجي: ”حققنا إنجازا رائعا بنيل اللقب الأفريقي الغائب عن خزائن الفريق منذ 2014“.

Congratulations to Esperance on winning African men's club championship for the 5th time 🇹🇳🎉🕺

🏆🏆🏆🏆🏆1994, 1998, 2000, 2014, 2021 🆕

Absolutely formidable form from the Tunisians to win the championship for the 5th time, and go level with final opponents Zamalek 🔥 pic.twitter.com/re0TwzyzRZ

— CAVB (@CAVBPress) April 27, 2021