وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات متأثرا بإصابة خلال بطولة العالم

أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية وفاة ملاكم المنتخب الأردني للشباب راشد صويصات في بولندا؛ متأثرا بإصابة قوية تعرض لها خلال منافسات بطولة العالم للشباب في كالسي.

وقالت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان رسمي: ”تُعرب اللجنة الأولمبية الأردنية عن حزنها العميق وألمها الشديد بوفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، مساء أمس الإثنين؛ متأثرا بإصابة تعرّض لها أثناء نزاله، مساء يوم الجمعة 16 نيسان الماضي، في بطولة العالم للشباب والشابات، والتي أقيمت في مدينة ”كالسي“ البولندية“.

بيان صادر عن اللجنة الأولمبية الأردنية pic.twitter.com/K61dssxaEy — Jordan Olympic (JOC) (@JordanOlympic) April 27, 2021

https://www.facebook.com/JordanOlympicCommittee/posts/306530374365086

وكانت بعثة المنتخب الأردني للملاكمة قد أنهت مشاركتها في منافسات بطولة العالم للشباب، وعادت في وقت سابق، فيما بقي صويصات للعلاج، قبل أن يُتوفى.