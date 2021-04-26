14 عاما و227 يوما.. باجايوكو فارع الطول يصبح أصغر لاعب يشارك بدوري السلة الإسباني

بينما ينشغل معظم الأولاد في بداية سنوات المراهقة بالعديد من تحديات الحياة التي تعترض سبيلهم، خلال هذه المرحلة يحقق الشاب باسالا باجايوكو المولود في مالي إنجازا تاريخيا لافتا إذ أصبح أصغر لاعب سنا يشارك في الدوري الإسباني الأول لكرة السلة.

وحقق باجايوكو فارع الطول (207 سنتيمترات) هذا الإنجاز عندما شارك بديلا في الربع الأول من مباراة فريقه فوينلابرادا أمام ريال مدريد وعمره 14 عاما و227 يوما. وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد 90-76 أمس الأحد.

وأحرز باجايوكو نقطتين لفريقه الذي لعب دون ستة من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات والعدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وبهذا يتفوق باجايوكو على صاحب الرقم القياسي السابق ريكي روبيو الذي يلعب حاليا في صفوف فريق مينيسوتا تيمبرولفز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين والذي بدأ مسيرته في دوري الأضواء الإسباني في صفوف خوبنتوت بادالونا عندما كان عمره 14 عاما و359 يوما في 2005.