إصابة مروعة للمصارع كريس ويدمان بعد 17 ثانية من بداية نزال في UFC (فيديو)

تعرض الأمريكي كريس ويدمان مصارع الوزن المتوسط لواحدة من أسوأ الإصابات في تاريخ UFC، حيث عانى من كسر ساقه بعد 17 ثانية فقط من بداية معركته في UFC 261 أمام الأمريكي من أصل جامايكي أوريا هول.

بدأ ويدمان في توجيه ضربة مبكرة في الجولة الأولى ضد هول بساقه اليمنى في ساق خصمه اليسرى، لكن ويدمان تعرض لكسر مروع في ساقه وسقط على الأرض في مشهد مرعب.

ووقعت الكارثة على الفور عندما كُسرت ساق ويدمان عند الاصطدام وتوقف القتال على الفور، بينما كان مستلقيا على أرض الحلبة بطرفه المكسور.

وشعر الطاقم الطبي بالقلق على الفور، وتم تمديد ويدمان خارج المثمن (الحلبة) بينما كان المشجعون والمنتصر هول يشاهدون الوضع في حالة عدم تصديق للإصابة المرعبة.

وقد شعر المشجعون البالغ عددهم 15000 متفرج، الذين كانوا حاضرين لأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد-19، بالذهول عند عرض الإعادة وكانوا حريصين على التصفيق لـويدمان أثناء نقله إلى سيارة الإسعاف.

وكان هول مهتزا للغاية للمشهد المروع الذي شاهده وكيفية انتهاء النزال سريعا، حيث كافح من أجل تمالك أعصابه في مقابلة بعد القتال، قائلا: ”ليس لدي سوى احترام كريس ويدمان. إنه حقا أحد أفضل المقاتلين. إنها قصة مجنونة أنه كان أول مصارع قاتلته وهزمني؛ مما جعلني أشعر بالخوف.

’أردت تقديم أداء رائع. أشعر بالحزن تجاهه. أتمنى أن يكون بخير. أتمنى التوفيق لعائلته. إنه الجانب السيئ من هذه الرياضة … أتمنى أن يتعافى“.

Chris Weidman was stretchered off after suffering a leg injury against Uriah Hall. #UFC261 pic.twitter.com/lpwhGmHO3D

— ESPN (@espn) April 25, 2021