التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد الصفاقسي في الدوري التونسي

يخوض الترجي مواجهة قوية ومثيرة أمام ضيفه الصفاقسي، اليوم الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 21 من عمر الدوري التونسي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الترجي والصفاقسي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”حمادي العقربي“ في الساعة الواحدة والنصف، ظهر اليوم الأحد، بتوقيت تونس بصافرة الحكم عامر شوشان.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 1 بصوت المعلق هيكل الصغير والتلفزيون التونسي 1 بصوت المعلق حافظ بن عامر.

المباراة القادمة 🙌

🏆 بطولة الرابطة المحترفة الأولى – الجولة 21 – مؤجلة

⚔️ الترجي الرياضي 🆚 النادي الصفاقسي

🗓 25 أفريل 2021

🕑 الساعة 13:30

🏟 حمادي العقربي برادس pic.twitter.com/zVgNB1s7dn — Club Sportif Sfaxien (@CSSofficiel) April 24, 2021

ترتيب الفريقين

يحتل الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي برصيد 55 نقطة، وفاز الفريق 18 مرة وتعادل في لقاء وحيد وتلقى هزيمتين.

وسجل الترجي 34 هدفاً، وهو ثاني أقوى هجوم بالدوري، واستقبل 11 هدفاً، وهو صاحب أقوى دفاع بالدوري التونسي.. ويعد طه الخنيسي هداف الترجي برصيد 7 أهداف.

ويحتل الصفاقسي المركز الرابع برصيد 34 نقطة، وحقق الفريق 9 انتصارات وتعادل 7 مرات وتلقى 5 هزائم.

وسجل الصفاقسي 24 هدفاً واستقبل 12 هدفاً، ويبقى فراس شواط هداف الصفاقسي برصيد 7 أهداف.

وتلقى الترجي هزيمة مريرة على يد الصفاقسي في لقاء الجولة الثامنة للدوري التونسي بهدفين دون رد على ملعب ”الطيب المهيري“.

الترجي.. وحسم اللقب

يتطلع الترجي في مباراة الصفاقسي لحسم لقب الدوري التونسي بشكل رسمي فأبناء باب سويقة يفصلهم 9 نقاط عن النجم الساحلي أقرب منافسيهم ولكن الترجي لعب 21 مباراة وفي حالة الفوز سيصل الفارق إلى 12 نقطة ويتبقى لكل فريق 4 مباريات.

وتنص لوائح الدوري التونسي على اللجوء لمعيار المواجهات المباشرة حال التساوي في النقاط. وتبادل الترجي مع النجم الساحلي الفوز بنتيجة 2-0 وهو ما يجعل الفريقين في مواجهة معيار فارق الأهداف في الدور الأول للدوري، وهو ما يعطي التفوق للترجي الذي كان الفارق لديه 15 هدفا مقابل 8 للنجم الساحلي.

ويدخل الترجي باحثاً عن تحقيق اللقب الخامس على التوالي على صعيد بطولة الدوري التونسي، وحقق الترجي اللقب 30 مرة.

ويستعيد الترجي خدمات لاعبه الإيفواري فوسيني كوليبالي بعد تعافيه من فيروس كورونا بجانب مواطنه ويليام توجي والجزائري إلياس شتي اللذين عانيا الإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد الترجي على تشكيلته التي تضم الحارس معز بن شريفية وأمامه رباعي خط الدفاع محمد علي اليعقوبي وإلياس شتي ”خليل شمام“ وحمدي النقاز وحسين الربيع.

ويقود خط الوسط محمد علي بن رمضان وبجواره فوسيني كوليبالي وأمامهما فادي بن شوق وعلى الأطراف حمدو الهوني وويليام توجي ”أنيس البدري“ وعبد الباسط خالد.

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أسلحة الصفاقسي

يسعى الصفاقسي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه مورسيا لتحقيق الفوز على الترجي وتعطيل تتويجه باللقب بجانب تحسين وضعيته بالدوري ومحاولة إنهاء البطولة في مركز أفضل.

ويعتمد موريسا على تشكيلته التي تضم الحارس محمد الهادي قعلول وأمامه رباعي خط الدفاع محمد بن علي ومحمد علي الجويني وأحمد عمار وحسام دقدوق مع ثلاثي الوسط كينجسلي سوكاري وكريس كواكو وغيث المعروفي وثلاثي الهجوم محمد صولة وكينغسلي إيدواه وفراس شواط.

وقال محمد حشيش، لاعب الملعب التونسي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الترجي الأكثر خبرة في مثل هذه المباريات الكبرى ولديه رصيد وخبرات تسمح له بعبور اللقاء بالفوز وحسم اللقب.

وأشار إلى أن الترجي يعيش موسماً مميزاً وتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما أن لديه نجوما موهوبين مثل محمد علي بن رمضان وحمدو الهوني وأنيس البدري.

وأكد أن الصفاقسي يراهن على بعض العناصر الواعدة مع إضافات اللاعبين الأجانب خاصة إيدواه فهو لاعب سريع.