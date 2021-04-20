6 نصائح لرواد الجيم وصالات الألعاب الرياضية خلال رمضان

يصعّب الصيام على الناس ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك، لكن موقع thehealthsite.com نشر عدة نصائح وإرشادات يجب اتباعها لإدارة نظام اللياقة البدنية الخاص بك بنجاح، خلال الشهر الكريم.

يحث شهر رمضان المبارك على تجنب العادات السلبية واعتماد أسلوب حياة أكثر صحة. حيث يقوي الصيام الجهاز الهضمي ويزيد من كفاءته، ولكن عادة ما يفطر الناس في شهر رمضان بكميات كبيرة؛ مما يؤدي إلى زيادة الوزن والإحساس بالنعاس.

لذلك، من المهم الاستمرار في التدريبات، خلال شهر الصيام. نعم، ندرك أنه قد يكون من الصعب عليك ممارسة الرياضة خلال هذا الشهر أثناء الصيام طوال اليوم.

لكن اختيار الوقت المناسب لممارسة الرياضة سيساعدك في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك، واستقرار عملية التمثيل الغذائي. تبدو المهمة شاقة بالتأكيد، لكن الكثير من الناس حول العالم يحافظون على لياقتهم البدنية، حتى خلال شهر رمضان. إذن لماذا لا تستطيع؟

ما عليك سوى اتباع الإرشادات والنصائح التالية للحفاظ على نظام التمارين الرياضية وسط الشهر الكريم:

1-تمارين معتدلة لمدة 30 دقيقة إلى ساعة

جرب تمارين معتدلة مثل القفز أو الركض في المكان. يمكنك أداء هذه التمارين قبل 90 دقيقة من موعد الإفطار؛ حتى لا يكون الإفطار بعيدا عند استنزاف طاقتك.

2- تمرن بين الساعة الـ 11 مساء – 2 صباحا، ومن الـ 3 صباحا حتى الـ 4 صباحا

بصرف النظر عن ممارسة التمارين قبل الإفطار، يمكن للأشخاص الذين يرغبون في السهر حتى وقت متأخر، وهذا مستحب خلال رمضان، ممارسة التمارين بين الساعة الـ 11 مساء والـ 2 مساء.

ويمكن أن يساعد ذلك في تعزيز أدائك ومستويات طاقتك؛ لأن جسمك ممتلئ بشكل صحيح ومرتوٍ بالماء أيضا. بالنسبة للأشخاص الذين يستيقظون مبكرا، يمكن أن يكون أفضل وقت لبدء تدريبات اللياقة قبل السحور مباشرة، بين الـ 3 صباحا والـ 4 صباحا.

بهذه الطريقة ستحصل على الطاقة من وجبة الإفطار، بالإضافة إلى أنك ستتمكن من تناول الطعام أثناء السحور بعد التمرين أيضا.

3-تمارين منخفضة القوة

يمكن ممارسة تمارين منخفضة القوة، مثل تمارين البطن وتمارين الضغط والمشي داخل المنزل. ومع ذلك، إذا لم تكن هناك مساحة كافية للمشي، فحاول الجري في المكان. سيؤدي القيام بهذه التمارين إلى الحفاظ على لياقتك دون استنزاف طاقتك تماما.

4-لا تدفع نفسك للوصول إلى الحد الأقصى

تجنب التدريبات عالية الشدة مثل تمارين رفع الأثقال، ولا ترهق نفسك من خلال دفع نفسك لأقصى حد ممكن؛ لأنك قد تشعر بضعف شديد واستنزاف لطاقتك، وهو أمر غير صحي. حاول فقط ممارسة الرياضة وفقا لسرعتك الخاصة، دون الإسراع كثيرا، ولا تجهد نفسك أثناء الصيام، وعند التعب يجب أن تتوقف.

5-لا تحاول اكتساب العضلات

نظرا لأن الصيام يجعل اكتساب العضلات شبه مستحيل بالنسبة لك من خلال التدريبات، اترك تدريب العضلات جانبا. ركز أكثر على اللياقة البدنية من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حتى تتمكن من استعادة قوتك في تدريبات المقاومة بمجرد انتهاء شهر رمضان.

6-لا تأكل الوجبات السريعة لأنها ستؤثر على نظامك التدريبي

نحن نعلم أنه من الصعب مقاومة تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية بعد الصيام طوال اليوم، ولكن حاول أن تجعلها خفيفة وصحية.

فكر في تناول الأطعمة التي تفيد تدريباتك، مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون والخضراوات الخضراء. تحتوي هذه الأطعمة على البروتينات والكربوهيدرات والألياف، التي تساعد في ممارسة التمارين الروتينية.