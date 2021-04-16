اللجنة المنظمة ردًا على مسؤول ياباني: لا تفكير في إلغاء أولمبياد طوكيو

استبعد منظمو أولمبياد طوكيو إلغاء أو تأجيل البطولة مرة أخرى، رغم الارتفاع الحاد لأعداد المصابين بفيروس كورونا في اليابان.

وقالت رئيس اللجنة المنظمة، سايكو هاشيموتو، اليوم الجمعة لوكالة الأنباء الألمانية: ”هناك الكثير من المخاوف، ولكننا كلجنة منظمة لطوكيو 2020، لا نفكر في إلغاء دورة الألعاب“.

تصريحات سايكو هاشيموتو جاءت ردا على مسؤول في الحزب الحاكم في اليابان، قال أمس الخميس، إن إلغاء أولمبياد طوكيو أمر وارد، لو أصبح وضع فيروس كورونا أكثر صعوبة، إذ تتعرض البلاد لموجة رابعة من العدوى قبل أقل من مئة يوم على انطلاق البطولة.

وقال توشيهيرو نيكاي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي، في تصريحات لمحطة تي.بي.إس التلفزيونية ”لو كان من المستحيل إقامتها، فيجب علينا التوقف“.

وأضاف نيكاي أن إلغاء الأولمبياد أمر وارد ”بالتأكيد، إذا كانت الأولمبياد ستتسبب في نشر العدوى، وعندها ماذا ستكون أهمية الأولمبياد“.

وكانت أولمبياد طوكيو قد تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وستقام هذا العام دون حضور جماهير من خارج اليابان.

ومن المقرر أن تبدأ الأولمبياد المؤجلة 23 يوليو المقبل، وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم ترحيب اليابانيين بإقامة الألعاب الصيفية بسبب مخاوف الوباء.

وتضغط الحكومة لمواصلة الاستعدادات قبل أقل من مئة يوم على افتتاح البطولة في 23 يوليو تموز بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والقيود على الجماهير في الألعاب.