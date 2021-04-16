رياضة

تصادم سيارتي سيرجيو بيريز وإستيبان أوكون في تجارب سباق إيميليا رومانيا (فيديو)
تاريخ النشر: 16 أبريل 2021 13:15 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2021 14:00 GMT

تصادم سيارتي سيرجيو بيريز وإستيبان أوكون في تجارب سباق إيميليا رومانيا (فيديو)

اصطدمت سيارتا سيرجيو بيريز سائق رد بول وإستيبان أوكون ممثل فريق ألباين خلال جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى الجولة الثانية من بطولة

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المصدر: رويترز

اصطدمت سيارتا سيرجيو بيريز سائق رد بول وإستيبان أوكون ممثل فريق ألباين خلال جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات التي انتهت بتفوق فريق مرسيدس اليوم الجمعة.

وأنهى الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الجولة متفوقا على الجميع بعد أن سجل دقيقة واحدة و16.564 ثانية متقدما مباشرة على زميله البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات الذي تخلف عنه بفارق 0.041 ثانية.

وكان هاميلتون صاحب الإنجازات الهائلة قد فاز بهذا السباق في الموسم الماضي.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثالث بفارق 0.058 عن مركز الصدارة.

وكان فرستابن أقرب المنافسين إلى هاميلتون في سباق البحرين الافتتاحي عندما انطلق من المركز الأول واحتل المركز الثاني بعد السائق البريطاني في نهاية السباق.

وانتهت الجولة بانزلاق سيارة الروسي نيكيتا مازبين سائق فريق هاس عند المنعطف الأخير للمرة الثانية في غضون ساعة واحدة.

وسجل شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو رابع أسرع زمن في الجولة تلاه بيير جاسلي سائق ألفا تاوري والإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الثاني.

ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث الذي وقع بين سياراتي الفرنسي أوكون والمكسيكي بيريز بسبب مشكلة فنية تلفزيونية.

وقال كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول ”على ما يبدو أن أوكون كان بطيئا وكان سيرجيو سريعا جدا وحدث احتكاك بين السيارتين عند المنعطف (الخامس) كما يتضح“، لم أشاهد حتى الآن إعادة للحادث“.

وأجرى المشرفون على السباق تحقيقا في الحادث بحضور السائقين وممثلي الفريقين بينما تولى الفنيون إصلاح السيارتين.

وخلص المشرفون على السباق إلى عدم اتخاذ أي إجراء بحق أي من طرفي الحادث بعد اتفاق جميع الأطراف عن أنه حادث نتج عن بعض المشكلات الفنية التي تسببت في تعثر الاتصالات.

وقال مشرفو السباق في بيان ”في النهاية وافق السائقان خلال التحقيقات على أنه حادث نتج عن سوء اتصال بينهما في الوقت الذي تعثرت فيه أو توقفت الاتصالات بين كل منهما وفريقه“.

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