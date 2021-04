تصادم سيارتي سيرجيو بيريز وإستيبان أوكون في تجارب سباق إيميليا رومانيا (فيديو)

اصطدمت سيارتا سيرجيو بيريز سائق رد بول وإستيبان أوكون ممثل فريق ألباين خلال جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات التي انتهت بتفوق فريق مرسيدس اليوم الجمعة.

وأنهى الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الجولة متفوقا على الجميع بعد أن سجل دقيقة واحدة و16.564 ثانية متقدما مباشرة على زميله البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات الذي تخلف عنه بفارق 0.041 ثانية.

وكان هاميلتون صاحب الإنجازات الهائلة قد فاز بهذا السباق في الموسم الماضي.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثالث بفارق 0.058 عن مركز الصدارة.

وكان فرستابن أقرب المنافسين إلى هاميلتون في سباق البحرين الافتتاحي عندما انطلق من المركز الأول واحتل المركز الثاني بعد السائق البريطاني في نهاية السباق.

وانتهت الجولة بانزلاق سيارة الروسي نيكيتا مازبين سائق فريق هاس عند المنعطف الأخير للمرة الثانية في غضون ساعة واحدة.

The incident between the two drivers halted FP1 at Imola on Friday morning ⬇️ #ImolaGP 🇮🇹 #F1 https://t.co/zjNPfNKcEq

وسجل شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو رابع أسرع زمن في الجولة تلاه بيير جاسلي سائق ألفا تاوري والإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الثاني.

ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث الذي وقع بين سياراتي الفرنسي أوكون والمكسيكي بيريز بسبب مشكلة فنية تلفزيونية.

وقال كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول ”على ما يبدو أن أوكون كان بطيئا وكان سيرجيو سريعا جدا وحدث احتكاك بين السيارتين عند المنعطف (الخامس) كما يتضح“، لم أشاهد حتى الآن إعادة للحادث“.

وأجرى المشرفون على السباق تحقيقا في الحادث بحضور السائقين وممثلي الفريقين بينما تولى الفنيون إصلاح السيارتين.

RED FLAG 🔴

The session is halted as Sergio Perez has a problem with his rear left wheel – and Esteban Ocon suffers collateral damage 👀

Both are out of their cars and their FP1 is over #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/aZKrVqdAGm

— Formula 1 (@F1) April 16, 2021