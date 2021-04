تأكد غياب كريستيان كولمان عن أولمبياد طوكيو رغم تخفيف عقوبة إيقافه

قررت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الجمعة، تخفيف عقوبة الإيقاف المفروضة على العداء الأمريكي كريستيان كولمان، بطل العالم في سباق 100 متر، من عامين إلى 18 شهرا، لكنه سيغيب عن أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وتم إيقاف كولمان، البالغ من العمر 25 عاما؛ بسبب عدم إبلاغه عن أماكن وجوده، كما هو مطلوب حسب قواعد الكشف عن المنشطات.

وبتخفيف العقوبة سينتهي إيقاف كولمان في 14 نوفمبر المقبل، ما يعني غيابه عن المشاركة في أولمبياد طوكيو، الذي يقام بين 23 يوليو و8 أغسطس.

لكن سيكون بوسع كولمان الدفاع عن لقب بطولة العالم داخل وخارج القاعات في العام المقبل.

وفي أكتوبر 2020، أوقفت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى كولمان لمدة عامين، قبل أن يقرر الطعن في قرار إيقافه أمام محكمة التحكيم.

