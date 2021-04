إصابة المصنف الثاني عالميا دانييل ميدفيديف بفيروس كورونا وانسحابه من بطولة مونت كارلو للتنس

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس، أن المصنف الثاني عالميا دانييل ميدفيديف أصيب بكوفيد-19، ولن يشارك في بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة، التي تنطلق هذا الأسبوع.

وقال اتحاد اللاعبين المحترفين في بيان، إن الروسي ميدفيديف، الذي كان المصنف الثاني في بطولة الأساتذة التي تقام على ملاعب رملية، خلف المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش، تم وضعه في العزل تحت مراقبة الأطقم الطبية الخاصة بالبطولة واتحاد اللاعبين المحترفين.“.

وقال ميدفيديف البالغ من العمر 25 عاما: ”عدم اللعب في مونت كارلو شيء محبط، تركيزي الآن ينصب على التعافي وأتطلع إلى العودة للبطولات بأقصى سرعة ممكنة“.

ونشر اتحاد اللاعبين المحترفين، أمس الإثنين، فيديو لمران ميدفيديف في مونت كارلو مع الإسباني رفائيل نادال. ولم يرد الاتحاد بعد على طلب للتعليق حول مشاركة نادال في البطولة.

وبسبب إقامته في مونت كارلو، تم السماح لميدفيديف بالبقاء في منزله طبقا لبروتوكول البطولة، بينما يقيم اللاعبون الآخرون في بيئة معزولة تماما.

ويجب على اللاعبين الذين يقيمون في ديارهم الخضوع لاختبار الفيروس يوميا، بينما يخضع اللاعبون الآخرون للفحص كل أربعة أيام.

نادال يستمر في تدريباته بعد التأكد من سلامته

وقال وكيل الدعاية الخاص بنادال بنيتو بيريز-بارباديو، إن اللاعب الإسباني، الذي يسعى لإحراز لقب مونت كارلو للمرة الـ 12، وفريقه خضعوا للفحص، أمس الإثنين، وفقا للبروتوكول، وجاءت كل النتائج سلبية.

وقال بيريز-بارباديو: ”نادال بخير تماما. كما نعرف لا يظهر الفيروس قبل ثلاثة أو أربعة أيام“.

وأضاف: ”الفحص التالي مقرر بعد ثلاثة أيام“.

ولم يلعب نادال، الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، منذ خسارته بدور الثمانية في أستراليا المفتوحة، في فبراير الماضي، أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس؛ بسبب مشاكل في الظهر.

CONFIRMED: 🇪🇸 @RafaelNadal will start his @ROLEXMCMASTERS campaign against @FedeDelbonis. pic.twitter.com/gNLRbgLmbV

— ATP Tour (@atptour) April 13, 2021