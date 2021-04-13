WWERAW: درو ماكنتاير يواجه بوبي لاشلي في باكلاش بانتصاره على سترومان وأورتن (فيديو)

استمرت الإثارة في عروض wwe بعد انتهاء عرض ريسلمانيا هذا العام.

وشهد عرض راو منافسة من أجل الحصول على فرصة مواجهة بوبي لاشلي على لقب WWE، بالإضافة إلى عودة شارلوت فلير وبراي وايت في فايرفلاي فان هاوس.

انتصر بوبي لاشلي على ريدل، كما نجح فايكينج رايدرز في تحقيق الانتصار على سيدريك ألكسندر وشيلتون بنجامين.

وواجهت ريا ريبلي نظيرتها اسكا على لقب راو للسيدات، في إعادة للمواجهة بينهما في ريسلمانيا، ولكن شارلوت فلير ظهرت لتفسد المواجهة.

وفاز ذا ميز وجون موريسون على داميان بريست في نزال من نوع 2 ضد 1.

كما انتصر ”ذا نيو داي“ على الثنائي إلايس وجاكسون رايكر.

وفي المنافسة الثلاثية، نجح درو ماكنتاير في الفوز على برون سترومان وراندي أورتن ليحصل على فرصة مواجهة بوبي لاشلي على لقب WWE في عرض باكلاش.