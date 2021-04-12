نتائج الليلة الثانية في WrestleMania 37: راندي أورتن يهزم "ذا فيند".. ورومان رينز يحافظ على لقب WWE

بعد نجاح كبير لليلة الأولى من عرض ”راسلمينيا 37″، الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا لأول مرة منذ عام بسبب جائحة كورونا، كانت الليلة الثانية من العرض، التي أقيمت فجر الاثنين، أكثر إمتاعا بوجود العديد من الأحداث والنزالات المثيرة.

راندي أورتن يهزم ”ذا فيند“

في النزال الأول للعرض الضخم، نجح راندي أورتن في هزيمة ”ذا فيند“ براي وايت، وبعد عرض فيديو ترويجي مطول يحكي قصة العداوة بين راندي أورتن و“ذا فيند“، دخل ”الأفعى“ إلى الحلبة وتبعته أليكسا بليس، قبل أن تحدث المفاجأة بظهور ”ذا فيند“ من صندوق خشبي عملاق وعاد لهيئته السابقة دون الحروق التي كانت تشوه ملامحه وبقناع محدّث بعض الشيء.

وتسببت أليكسا بليس في تشتيت انتباه ”ذا فيند“ ليستغل أورتن الموقف ويسقط خصمه بضربة RKO القاضية.

النزال الثاني: بطولة سيدات WWE

نجح فريق نايا جاكس وشاينا بازلر في هزيمة فريق نتاليا وتامينا سنوكا، ليحافظا على لقب ”التاج تيم“.

النزال الثالث

نجح كيفين أوينز في هزيمة سامي زين، بعد نزال مثير قدم فيه النجمان كل ما لديهما لاقتناص الفوز.

النزال الرابع: بطولة الولايات المتحدة

حقق شيموس الفوز على مات ريدل، لينهي بذلك صيامه عن تحقيق الألقاب الذي دام أكثر من عامين.

النزال الخامس: لقب القارات

استطاع أبولو كروز تحقيق اللقب بعد إسقاطه بيج إي في قتال على الطريقة النيجيرية.

النزال السادس: بطولة سيدات الرو

نجحت ريا ريبلي في هزيمة آسكا، لتنتزع لقب راو للسيدات.

النزال السابع: لقب WWE العالمي

في هذا النزال الكبير نجح رومان رينز في هزيمة دانيال براين وإيــدج، وقدم الثلاثي أداء قويا، وكان إيدج هو الأقرب لاقتناص الفوز عندما أطاح برومان رينز ودانيال براين بالكرسي الحديدي، وكان على وشك توجيه ضربة قاضية لرأس رينز، لكن تدخل جاي أوسو منعه قبل أن يسقطه إيدج، لكن هذا تسبب في تشتيت انتباه الأخير ليستغل رومان رينز الفرصة وينجح في تثبيت إيدج وبراين معا ليحسم الفوز ويحافظ على لقبه.