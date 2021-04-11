نتائج الليلة الأولى من "WrestleMania 37": بوبي لاشلي يحافظ على لقب WWE.. وبيانكا بلير تتوج بلقب سماكداون (فيديو)

شهد عرض يوم الأحد من ”راسلمينيا 37″، الذي شهد حضورا جماهيريا للمرة الأولى منذ عام، نزالات نارية بين مصارعي WWE.

ويقام عرض راسلمينيا على يومين، فجر يوم الأحد وفجر يوم الاثنين، بسبب الإجراءات المتبعة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.

To open tonight's show, WWE Chairman @VinceMcMahon finally got to say what we've been waiting to hear… Welcome back, @WWEUniverse. And welcome to #WRESTLEMANIA!!!! pic.twitter.com/yMU7AfuESE — WWE (@WWE) April 11, 2021

النزال الأول

نجح بوبي لاشلي في الفوز على درو ماكنتير، بعد مباراة قوية بين المصارعين، وقام لاشلي بتنفيذ حركة الإخضاع ليواصل الاحتفاظ بلقب WWE.

وفي النزال الثاني، على لقب زوجي الفرق لعرض الرو، وكان بين فريق نيو داي ضد أي جي ستايلز وأموس، نجح أي جي ستايلز في حسم اللقب لصالحه.

وفي المواجهة الثالثة، نجح سيزارو في الفوز على سيث رولينز.

Yoooo Cesaro that is TOO MUCH! 🛸🛸🛸 Shortly after pulling out the UFO, Cesaro takes Rollins swinging 23 TIMES before picking up the pinfall 🔥#WrestleMania win No.1 in the books 👏 pic.twitter.com/rYYwnu7QGq — GiveMeSport WWE & Wrestling (@GMS_WWE) April 11, 2021

كما نجح برون سترومان في الفوز على شين مكمان بعد تثبيته في المباراة داخل القفص الحديدي.

وحقق فريق نتاليا وتامينا الفوز على ”ذا رايوت سكواد“ لتصبحا المصنفتين الجديدتين لمواجهة البطلتين نايا جاكس وشاينا بازلر في الليلة الثانية من ريسلمانيا 37.

وفي الحدث الرئيسي على لقب سيدات ”سماك داون“، صنعت بيانكا بلير التاريخ مرة أخرى لتتوج باللقب بعد تغلبها على ساشا بانكس.