نتائج الليلة الأولى من "WrestleMania 37": بوبي لاشلي يحافظ على لقب WWE.. وبيانكا بلير تتوج بلقب سماكداون (فيديو)

شهد عرض يوم الأحد من ”راسلمينيا 37″، الذي شهد حضورا جماهيريا للمرة الأولى منذ عام، نزالات نارية بين مصارعي WWE.

ويقام عرض راسلمينيا على يومين، فجر يوم الأحد وفجر يوم الاثنين، بسبب الإجراءات المتبعة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.

To open tonight's show, WWE Chairman @VinceMcMahon finally got to say what we've been waiting to hear…

Welcome back, @WWEUniverse. And welcome to #WRESTLEMANIA!!!! pic.twitter.com/yMU7AfuESE

— WWE (@WWE) April 11, 2021