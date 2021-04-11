رياضة

نتائج الليلة الأولى من "WrestleMania 37": بوبي لاشلي يحافظ على لقب WWE.. وبيانكا بلير تتوج بلقب سماكداون (فيديو)
تاريخ النشر: 11 أبريل 2021 6:33 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2021 7:40 GMT

نتائج الليلة الأولى من "WrestleMania 37": بوبي لاشلي يحافظ على لقب WWE.. وبيانكا بلير تتوج بلقب سماكداون (فيديو)

شهد عرض يوم الأحد من "راسلمينيا 37"، الذي شهد حضورا جماهيريا للمرة الأولى منذ عام، نزالات نارية بين مصارعي WWE. ويقام عرض راسلمينيا على يومين، فجر يوم الأحد

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

شهد عرض يوم الأحد من ”راسلمينيا 37″، الذي شهد حضورا جماهيريا للمرة الأولى منذ عام، نزالات نارية بين مصارعي WWE.

ويقام عرض راسلمينيا على يومين، فجر يوم الأحد وفجر يوم الاثنين، بسبب الإجراءات المتبعة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.

 

النزال الأول

نجح بوبي لاشلي في الفوز على درو ماكنتير، بعد مباراة قوية بين المصارعين، وقام لاشلي بتنفيذ حركة الإخضاع ليواصل الاحتفاظ بلقب WWE.

وفي النزال الثاني، على لقب زوجي الفرق لعرض الرو، وكان بين فريق نيو داي ضد أي جي ستايلز وأموس، نجح أي جي ستايلز في حسم اللقب لصالحه.

وفي المواجهة الثالثة، نجح سيزارو في الفوز على سيث رولينز.

كما نجح برون سترومان في الفوز على شين مكمان بعد تثبيته في المباراة داخل القفص الحديدي.

وحقق فريق نتاليا وتامينا الفوز على ”ذا رايوت سكواد“ لتصبحا المصنفتين الجديدتين لمواجهة البطلتين نايا جاكس وشاينا بازلر في الليلة الثانية من ريسلمانيا 37.

وفي الحدث الرئيسي على لقب سيدات ”سماك داون“، صنعت بيانكا بلير التاريخ مرة أخرى لتتوج باللقب بعد تغلبها على ساشا بانكس.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play