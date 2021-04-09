هل أعلن فيل هيث اعتزاله كمال الأجسام؟

أثار فيل هيث بطل مستر أولمبيا 7 مرات، التساؤلات بشأن مستقبله في منافسات كمال الأجسام، بعد احتلاله المركز الثالث في مستر أولمبيا 2020 بعد المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ وبراندون كاري.

لكن الاستفسارات والغموض بشأن اعتزاله زادت حدتها بعدما نشر تعليقا غامضا على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر هيث أحد أنجح لاعبي كمال الأجسام في كل العصور بفوزه بـ7 ألقاب لمستر أولمبيا ليصبح واحدا من أعظم الرياضيين في اللعبة عبر التاريخ.

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وكان يتطلع إلى لقب الثامن في مستر أولمبيا 2020 عند عودته للمنافسات بعد غياب ما يقرب من عامين بعيدًا عن الساحة، وقد أثار ضجة كبيرة قبل مشاركته في بطولة العام الماضي، بصدور فيلم وثائقي حول عودته ورغبة الجماهير في معرفة ما إذا كان بإمكانه الفوز باللقب.

وفي النهاية، لم يتمكن فيل هيث من تحقيق ما كان يهدف إليه، حيث حل في المركز الثالث خلف بيج رامي وكاري، ليبرز التساؤل مرة أخرى بشأن نهاية مسيرته.

وعلى الرغم من أن هيث البالغ من العمر 41 عاما لم يؤكد اعتزاله بأي حال من الأحوال، إلا أنه نشر تعليقا على قصص إنستغرام في حسابه أثار تساؤلات الجماهير بشأن اعتزاله.

ونشر هيث رسالة مطولة تتحدث عن تقبل الوقت المناسب للانتقال إلى أشياء أخرى في الحياة، ما جعل البعض يفكر فيما إذا كان هذا هو ما كان يخطط للقيام به، وفقا لموقع fitnessvolt المتخصص في كمال الأجسام.

لكنه لم يعلن بشكل واضح اعتزاله، على الرغم من صعوبة النظر إلى المشاعر التي يتم مشاركتها في هذه النقطة، والتساؤل عما إذا كان يتطلع إلى بدء فصل جديد من حياته.

وإذا اختار الابتعاد عن اللعبة، فلن يلومه أحد، فقد أمضى سنوات باعتباره الأفضل في العالم، ولم يتبق له شيء ليثبته لأي شخص، لكن هل فعلها فيل هيث وسيعتزل بالفعل؟.