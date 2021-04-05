بيج رامي يتحدث عن الاستعداد لمستر أولمبيا 2021 ومنافسيه على اللقب

كشف البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“، بطل مستر أولمبيا العام الماضي، أنه كان يعشق الملاكمة قبل التحول إلى كمال الأجسام بسبب إعجابه بالأسطورة الراحل محمد علي كلاي، مؤكدا أن المنافسة على مستر أولمبيا 2021 ستكون شرسة وسيبدأ الاستعداد لها بعد نهاية شهر رمضان المعظم.

وقال رامي، البالغ عمره 36 عاما، خلال حلقة مع برنامج ”ذا مانيس بودكاست“ الذي يقدمه مدربه دينيس جيمس عبر موقع ”يوتيوب“، إنه كان يحلم بأن يكون مثل محمد علي كلاي ويحترف الملاكمة.

وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2020، فوجي عالَم كمال الأجسام بفوز ممدوح ”بيج رامي“ السبيعي بلقب مستر أولمبيا على حساب براندون كاري، والبطل 7 مرات فيل هيث ليصبح الرجل السادس عشر الذي يحمل أكبر لقب في كمال الأجسام.

ولهذا استضافه مدربه جيمس في أولى حلقات برنامجه الجديد، وقد كشف بيج رامي عن ولعه بالملاكمة، قائلا: ”منذ البداية كنت أشاهد محمد علي، أردت أن أصبح مثله. أردت أن أصبح ملاكما جيدا“.

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ومن بين الموضوعات الأخرى التي ناقشها جيمس والسباعي نشوته بالعودة إلى مصر عقب التتويج باللقب والترحاب الكبير الذي استقبله به الجمهور بمجرد هبوط طائرته في مطار القاهرة.

وقال رامي: ”عقب الفوز باللقب وطوال ثلاثة أيام متتالية اعتقدت أنني أحلم، لقد حاولت الفوز باللقب على مدار ثمانية أعوام، لكن في العام ذاته الذي توجت فيه باللقب حرصت على الالتزام بكل التفاصيل دون الكشف عن أي صورة لي قبل العرض النهائي.

”حتى الآن الجميع يحتفل بي في مصر، بعض الأشخاص يفتتحون بعض الأعمال التجارية الخاصة ثم يدعونني للحفل، الاحتفالات لا تنتهي. الأطفال ينظرون لي على أنني مثل أعلى لهم. هذا يجعلني أعمل بجدية أكثر حتى أسعد هؤلاء الناس. ونصيحتي للجميع الإبقاء على الأشخاص الجيدين حولك حتى تواصل النجاح وأن الأفضل لم يأت بعد“.

المنافسون المحتملون

وعن مشاركته في مستر أولمبيا 2021، قال رامي: ”يجب مواصلة العمل بجدية والحصول على أفضل جسد ممكن بعد شهر رمضان، علينا العمل أكثر على عضلات الفخذ الخلفية وبعض الأجزاء الأخرى التي لم تكن بشكل جيد العام الماضي“.

وأضاف رامي ضاحكا: ”(لدي مدربي دينيس جيمس) ويجب أن نعمل سويا على ذلك. لدينا الوقت للعمل الآن عكس العام الماضي، عندما أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية في مصر يجب أن أصل قبل موعدي بساعة على الأقل للتعامل مع المعجبين“.

وتحدث عن منافسيه على اللقب للعام الحالي، قائلا: ”يوجد الكثير من المنافسين الأقوياء وأتمنى لهم التوفيق جميعا. ويليام بوناك يملك عضلات جيدة ودائما يشارك وحالته جيدة، وكذلك براندون كاري وأكيم وليامز والإيراني هادي جوبان وسيدريك مكميلان“.

وأكد السبيعي أنه لم يفكر مطلقا في أنه أفضل من المنافسين الآخرين أو أفضل لاعب كمال أجسام في العالم، لذلك فهو يواصل العمل دائما من أجل الحفاظ على لقب مستر أولمبيا.

وتحدث جيمس كذلك عن الحياة الشخصية لرامي، الأب لثلاث فتيات، مشيرا إلى أن إحداهن ولدت في الولايات المتحدة، وقد كشف رامي عن أنه طلب من زوجته العودة إلى مصر وعدم الموت في الولايات المتحدة.

وتحدث رامي عن ولادته في مركز البرلس الشهير بصيد الأسماك من بحيرة البرلس في محافظة كفر الشيخ وذهابه لصيد الأسماك مع عائلته منذ أن كان عمره 10 سنوات، وهي فترة تعلم خلالها كيفية الاعتماد على نفسه.