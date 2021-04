نجاة سائقة بعد انقلاب سيارتها بشكل مروع في سباق "إكستريم إي" في السعودية (فيديو)

تعرضت المتسابقة الألمانية كلوديا هورتغن من فريق ”أبت كوبرا“ لحادث انقلاب مروع، خلال التصفيات الأولى ضمن أولى جولات سباق ”إكستريم إي“ لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، الذي تستضيفه مدينة العلا في السعودية، لكنها خرجت من الحادث سالمة.

وأظهر الفيديو، الذي نشره الحساب الرسمي لسباق ”إكستريم إي“ على تويتر، انقلاب السيارة بشكل قوي حيث فقدت السائقة تحكمها في السيارة خلال محاولتها إنهاء خروجها من الرمال.

وأكد الحساب في تعليقه على الفيديو، أن ”السائقة كلوديا هورتغن تعرضت لحادث كبير، وهي بخير“.

وشهدت محافظة العلا، يوم السبت، انطلاق أول سباق من سلسلة ”إكستريم إي“ لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ويقام على مدار يومين، بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقا وسائقة.

وتعد ”إكستريم إي“ سلسلة سباقات جديدة تتنافس فيها سيارات كهربائية، في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، وتشجع على الاعتماد على المركبات الكهربائية للحفاظ على البيئة.

RED FLAG: A very serious crash has taken place. Claudia Hürtgen in the ABT CUPRA car has barrel-rolled heavily.

Hürtgen was able to get out of the car on her own and is being tended to by the medical team. #ExtremE 🏜️#DesertXPrix pic.twitter.com/uQM4B8tzka

