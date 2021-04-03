رياضة

نجاة سائقة بعد انقلاب سيارتها بشكل مروع في سباق "إكستريم إي" في السعودية (فيديو)
تاريخ النشر: 03 أبريل 2021 15:39 GMT
تاريخ التحديث: 03 أبريل 2021 16:45 GMT

نجاة سائقة بعد انقلاب سيارتها بشكل مروع في سباق "إكستريم إي" في السعودية (فيديو)

تعرضت المتسابقة الألمانية كلوديا هورتغن من فريق "أبت كوبرا" لحادث انقلاب مروع، خلال التصفيات الأولى ضمن أولى جولات سباق "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تعرضت المتسابقة الألمانية كلوديا هورتغن من فريق ”أبت كوبرا“ لحادث انقلاب مروع، خلال التصفيات الأولى ضمن أولى جولات سباق ”إكستريم إي“ لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، الذي تستضيفه مدينة العلا في السعودية، لكنها خرجت من الحادث سالمة.

وأظهر الفيديو، الذي نشره الحساب الرسمي لسباق ”إكستريم إي“ على تويتر، انقلاب السيارة بشكل قوي حيث فقدت السائقة تحكمها في السيارة خلال محاولتها إنهاء خروجها من الرمال.

وأكد الحساب في تعليقه على الفيديو، أن ”السائقة كلوديا هورتغن تعرضت لحادث كبير، وهي بخير“.

وشهدت محافظة العلا، يوم السبت، انطلاق أول سباق من سلسلة ”إكستريم إي“ لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ويقام على مدار يومين، بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقا وسائقة.

وتعد ”إكستريم إي“ سلسلة سباقات جديدة تتنافس فيها سيارات كهربائية، في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، وتشجع على الاعتماد على المركبات الكهربائية للحفاظ على البيئة.

كما سيقام موسم 2021 الافتتاحي في 5 مناطق مختلفة عبر 4 قارات، حيث تم اختيار كل وجهة لتسليط الضوء على قضية بيئية مختلفة، وذلك في كل من السعودية ”العلا“، ”داكار – السنغال“، ”غرين لاند“، ”الأمازون – البرازيل“، ”باتاغونيا – الأرجنتين“.

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