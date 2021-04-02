رياضة

بويرير يوقع عقد مواجهته الثالثة أما...
تاريخ النشر: 02 أبريل 2021 21:52 GMT
تاريخ التحديث: 02 أبريل 2021 23:00 GMT

بويرير يوقع عقد مواجهته الثالثة أمام مكغريغور في UFC

بويرير تفوق على مكغريغور في الإمارات مطلع العام الحالي لينتقم من خسارته الأولى لكن المباراة الثالثة ستكون حاسمه.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أعلنت الفنون القتالية المختلطة UFC الانتهاء تقريبا من واحدة من أكبر النزالات الثلاثية في تاريخ الرياضة، بعد توقيع المقاتل الأمريكي داستن بويرير لعقد مواجهته الثالثة أمام الأيرلندي كونور مكغريغور في حدث UFC القادم المقرر في العاشر من يوليو/ تموز المقبل.

ونقل موقع ”MMA Fighting“ عن شبكة ”ESPN“ التلفزيونية أن بويرير وقع على العقد بالفعل، لكن في الوقت ذاته لم يتضح ما إذا كان مكغريغور قد وقع من جانبه، على الرغم من أن مصادر إضافية ذكرت أن النجم الأيرلندي قد وافق بالفعل من حيث المبدأ على القتال وموعد اللقاء الثالث مع بويرير.

وصرح دانا وايت رئيس UFC في وقت سابق بأنه يأمل في إقامة نزال بين بويرير (32 عاما) ومكغريغور هذا الصيف، حيث يبدأ الترويج في إقامة الأحداث في الساحات المليئة بالحشود مرة أخرى.

في حين أن الهدف النهائي سيكون إقامة هذا الحدث في لاس فيغاس لكن لا توجد حتى الآن أي معلومات عما إذا كانت ولاية نيفادا التي تتبعها لاس فيغاس ستسمح بالتجمعات الداخلية الكبيرة بحلول شهر يوليو/تموز المقبل، ما يعني إمكانية عقد موقعة بويرير ومكغريغور في مكان آخر.

ويسعى مكغريغور للانتقام من خسارته في الجولة الثانية أمام بويرير في UFC 257 في الإمارات في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بعد فوز مكغريغور في الجولة الأولى عام 2014 عندما تنافسا في وزن الريشة.

وكان مكغريغور (32 عاما) البطل السابق في وزني الريشة والخفيف قد اعتزل ثلاث مرات من قبل، وكانت الأولى في أبريل /نيسان 2016، وفي مارس/ آذار 2019 أعلى مرة أخرى الاعتزال لكنه عاد للمنافسات في المرتين قبل أن يعلن اعتزاله للمرة الثالثة في يوليو/تموز من العام الماضي لكنه عاد وواجه بويرير.

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