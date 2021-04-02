بويرير يوقع عقد مواجهته الثالثة أمام مكغريغور في UFC

أعلنت الفنون القتالية المختلطة UFC الانتهاء تقريبا من واحدة من أكبر النزالات الثلاثية في تاريخ الرياضة، بعد توقيع المقاتل الأمريكي داستن بويرير لعقد مواجهته الثالثة أمام الأيرلندي كونور مكغريغور في حدث UFC القادم المقرر في العاشر من يوليو/ تموز المقبل.

ونقل موقع ”MMA Fighting“ عن شبكة ”ESPN“ التلفزيونية أن بويرير وقع على العقد بالفعل، لكن في الوقت ذاته لم يتضح ما إذا كان مكغريغور قد وقع من جانبه، على الرغم من أن مصادر إضافية ذكرت أن النجم الأيرلندي قد وافق بالفعل من حيث المبدأ على القتال وموعد اللقاء الثالث مع بويرير.

وصرح دانا وايت رئيس UFC في وقت سابق بأنه يأمل في إقامة نزال بين بويرير (32 عاما) ومكغريغور هذا الصيف، حيث يبدأ الترويج في إقامة الأحداث في الساحات المليئة بالحشود مرة أخرى.

The Conor McGregor vs. Dustin Poirier trilogy fight could be coming this summer.https://t.co/qFBBXwiFRL pic.twitter.com/mUVvGL7mGZ — NESN (@NESN) March 30, 2021

في حين أن الهدف النهائي سيكون إقامة هذا الحدث في لاس فيغاس لكن لا توجد حتى الآن أي معلومات عما إذا كانت ولاية نيفادا التي تتبعها لاس فيغاس ستسمح بالتجمعات الداخلية الكبيرة بحلول شهر يوليو/تموز المقبل، ما يعني إمكانية عقد موقعة بويرير ومكغريغور في مكان آخر.

ويسعى مكغريغور للانتقام من خسارته في الجولة الثانية أمام بويرير في UFC 257 في الإمارات في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بعد فوز مكغريغور في الجولة الأولى عام 2014 عندما تنافسا في وزن الريشة.

وكان مكغريغور (32 عاما) البطل السابق في وزني الريشة والخفيف قد اعتزل ثلاث مرات من قبل، وكانت الأولى في أبريل /نيسان 2016، وفي مارس/ آذار 2019 أعلى مرة أخرى الاعتزال لكنه عاد للمنافسات في المرتين قبل أن يعلن اعتزاله للمرة الثالثة في يوليو/تموز من العام الماضي لكنه عاد وواجه بويرير.