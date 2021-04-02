إبراهيم عبد الله يستقيل من منصبه كعضو في اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك

أعلن إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، استقالته من منصبه، اليوم الجمعة.

وكتب إبراهيم عبدالله عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“: ”أعلن عدم استمراري في مهمتي في اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك“.

وأضاف: ”أعلنت بالأمس قرار مجلس إدارة الزمالك بعدم لعب مباريات دوري السلة، لحين رد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة على تظلم الزمالك“.

وأوضح: ”أبلغنا الجهاز الفني بهذا القرار أمس، وأكدنا على القرار قبل المباراة بساعة واحدة، ثم فوجئت بإقامة مباراة الفريق أمام سبورتينغ ومشاركة الفريق فيها“.

وختم: ”لن أقبل أن يكون الزمالك مظلوما ونترك حقه“.

ورفض الأهلي انطلاق مباراته مع الزمالك في الجولة الـ11 من دوري السلة المصري؛ لتواجد محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ لاعب فريق كرة القدم بالزمالك داخل الصالة، يوم الإثنين الماضي.

وتنص قوانين الاتحاد المصري لكرة السلة على إقامة المباريات دون حضور جماهيري، لكن عددا كبيرا من المباريات أقيم بتواجد جماهيري بالتراضي بين الفرق المتنافسة.

وفيما بعد أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة اعتبار الأهلي فائزا على الزمالك، بعد إلغاء المباراة، باعتبار مخالفة الزمالك لوائح البطولة، والسماح بحضور الجماهير.

كما فرض الاتحاد المصري غرامة مالية على الزمالك قدرها 30 ألف جنيه، بجانب نقل مباراة واحدة له خارج ميدانه.

وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 76/64 على سبورتنغ، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.