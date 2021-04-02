نائب رئيس الأهلي يهاجم مسؤولي الزمالك بسبب أزمة "شيكابالا وديربي السلة"‎

كشف العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي المصري، حقيقة ما تردد أنه السبب الرئيس في إلغاء مباراة الزمالك والأهلي في الجولة 11 من دوري كرة السلة المصري.

وقال العامري في تصريحات تليفزيونية: ”مباراة الزمالك والأهلي مثل أي مباراة، وفوجئنا باقتحام الجماهير لصالة عبدالرحمن فوزي، فقرر المراقب إلغاء اللقاء“.

وكان المستشار إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد اتهم العامري فاروق نائب رئيس الأهلي بطلب خروج محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ قائد فريق كرة القدم من المدرجات، وإلا لن يلعب الأهلي المباراة.

ورد العامري فاروق على هذه الاتهامات قائلا: ”الأهلي اسمه أكبر من أن يربط مشاركته في مباراة بخروج أو دخول لاعب، نحن نادي المبادئ، مجلس الإدارة لا يتدخل إلا في حالة واحدة فقط وهي الانسحاب إذا استدعى الأمر، لكننا لم نتخذ قرارا بالانسحاب وتواجدنا في الصالة لمدة ساعة ونصف الساعة“.

لأول مرة العامري فاروق يكشف حقيقة ما حدث في صالة الزمالك بسبب شيكابالا#MBCMASR

لو بتحب الكورة والرياضة تابع كواليس وأخبار الكورة المصرية مع #اللعيب من هنا :https://t.co/32lQPS4RYc pic.twitter.com/fjpjm9nPEp — MBC مصر (@mbcmasr) April 2, 2021

وأضاف: ”الخلل كان عند الطرف الآخر، أعطينا مساحة للزمالك لاستعادة زمام الأمور، الفرق ظل منذ السادسة مساء وحتى السابعة والنصف، بعد اقتحام مجموعة من الجماهير للملعب، ولكن الزمالك لم يتدارك الأمر“.

واستشهد العامري فاروق بتقرير مراقب المباراة قائلا: ”لم يرد في تقرير حكم المباراة أن الأهلي رفض خوض المباراة بسبب تواجد لاعب، مراقب المباراة هو من اتخذ قرارا بإلغائها“.

ووبخ نائب رئيس الأهلي المسؤولين في الزمالك، قائلا: ”الزمالك لا يستطيع الحديث عن هذا الأمر؛ لأن اتحاد السلة أرسل إليه مخاطبات رسمية، حضرتك لم تضع أمام عينك مسؤولياتك تجاه شعبيتك وجماهيرك، كان عندك الخطأ؛ لأنك منظم المباراة، وكان عليك منع دخول الجماهير حتى تصل بالمباراة إلى بر الأمان“.

رسالة العامري فاروق لمسئولي الزمالك: انت ماحترمتش شعبيتك والغلط كان من عندك انت#MBCMASR

لو بتحب الكورة والرياضة تابع كواليس وأخبار الكورة المصرية مع #اللعيب من هنا :https://t.co/32lQPS4RYc pic.twitter.com/SOaCeE5ziw — MBC مصر (@mbcmasr) April 2, 2021

وشدد العامري فاروق على أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من خرج عن الإطار ضده خلال الأيام السابقة، قائلا: ”التزمت الصمت على مدار الأيام الماضية؛ ليراجعوا أنفسهم، وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوز في حقي من أي شخص، وقمت بتسجيل كل التصريحات والرسائل التي وصلتني وكان هناك سباب، ما حدث يحتاج إلى وقفة وأستطيع فعل ذلك جيدًا“.