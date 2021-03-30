رغم تفاعل وزير الرياضة معها.. الأهلي يوقف هنا جودة‎

أعلن النادي الأهلي المصري إيقاف اللاعبتين ”هنا جودة“ و“مريم الهضيبي“، لاعبتي تنس الطاولة في النادي، وإحالتهما للتحقيق.

وأوضح النادي الأهلي من خلال بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن قراره يأتي لقيامهما بالحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، ويتنافى مع سياسة النادي وثوابته.

وأصدرت هنا جودة، صاحبة الـ13 عامًا، نداءً إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، للمطالبة بالسماح لها بالمشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة.

https://www.facebook.com/AlAhlyIndividualSports/posts/4174762232592714

ومن جانبها، ردت مريم الهضيبي، على ”هنا“ مطالبة كل الجهات المعنية بعدم السماح لها بالمشاركة لعدم تحقيقها معايير المشاركة في البطولة، مشددة على أن ”هنا“ لا تستحق التواجد في الأولمبياد، وهناك من هو أفضل منها، خاصة أن المشاركة في الأولمبياد تأتي بعد مشوار طويل من التصفيات والبطولات، وهو ما تحقق لها مع زميلاتها في المنتخب المصري بعد الفوز ببطولة أفريقيا العام 2019.

وتفاعل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، مع طلب هنا جودة.

وجاء ردُّ وزير الرياضة عبر المنشور الذي نشرته اللاعبة المصرية، عبر حسابها على ”فيسبوك“، حيث قال:“يتم التحقق من الموضوع، وطلبك يا هنا من الاتحاد المصري، واللجنة الأولمبية“.

وكانت ”هنا جودة“ حديث عالم تنس الطاولة، بعد اعتلائها صدارة التصنيف الدولي تحت 15 سنة العام الماضي، لتصبح أول لاعبة في القارة الأفريقية تحقق هذا الإنجاز.

وفي عمر الـ13 تنافس ”هنا“ لاعبين كبارًا في منافسات دولية وإقليمية، وكانت حديث الجميع، خلال شهر سبتمبر الماضي، عندما فازت ببطولة الجمهورية في لعبة تنس الطاولة للكبار.