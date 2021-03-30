اعتبار فريق الأهلي لكرة السلة فائزا على الزمالك بعد أزمة حضور الجماهير‎

اتخذ مجلس إدارة اتحاد كرة السلة المصري قرارا خاصا بمباراة الأهلي والزمالك التي كانت من المقرر أن تقام بين الفريقين أمس الإثنين، وتم إلغاؤها بسبب التواجد الجماهيري، في الصالة التابعة للنادي الأبيض.

وقال اتحاد السلة عبر حسابه الرسمي، على ”تويتر“: ”تم اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة وهزيمة الزمالك، مع توقيع غرامة مالية على النادي الأبيض قدرها 30 ألف جنيه مصري، ونقل مباراة واحدة للزمالك خارج أرضه“.

وتأخر انطلاق المباراة الذي كان مقررا في السادسة مساء أمس، بسبب حضور الجماهير وفرق ناشئي السلة في الزمالك في المدرجات، إضافة إلى بعض لاعبي كرة القدم على رأسهم محمود عبد الرازق ”شيكابالا“ ويوسف أوباما.

إليكم قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم بشأن مباراة الزمالك و الاهلي في الجولة الحادية عشر بدوري السوبر 🚨 pic.twitter.com/Re15QFtqzt — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) March 30, 2021

وقام الأمن بإخراج فرق الناشئين من الصالة، ومع تبقي مجموعة من المشجعين ولاعب فريق كرة القدم، ولكن مع ذلك لم تنطلق المباراة.

ثم أعلن الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة، أن المراقب قرر إلغاء المباراة وتطبيق اللائحة ”نظرا لاقتحام بعض الجماهير الصالة قبل انطلاقها وعدم تمكن الأمن من إخلائها“.

وكان اتحاد السلة قد أعلن منع إقامة أي مباراة تشهد حضورا جماهيريا بعد مباراة الزمالك وسموحة يوم 19 مارس الماضي.

وأوضح الاتحاد آنذاك أن الحضور سيصير مقتصرا على مجالس الإدارات فقط، وتفويض المراقب بإلغاء المباراة حال عدم التزام أي ناد.

الأهلي يرفض إنطلاق مباراته مع الزمالك في كرة السلة بسبب "شيكابالا" https://t.co/H1G5SAQ9nn pic.twitter.com/Lx7q90g6Ao — إرم سبورت (@EremSports) March 29, 2021

الزمالك يرفض القرارات

إلى ذلك، أصدرت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بيانا رسميا ترفض خلاله القرارات الصادرة عن اتحاد كرة السلة.

وطالبت اللجنة باعتبار النادي الأهلي هو المتسبب في عدم إتمام المباراة لامتناعه عن خوضها، وتطبيق اللائحة عليه واعتبار الفريق الأبيض فائزا بنتيجة المباراة.

كما أكدت اللجنة رفضها قرار نقل مباراة للفريق خارج ملعبه في النادي، مشددة على رفضها الغرامة المالية الموقعة على النادي دون مبرر، بحسب ما ذكره البيان.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستتخذ كل الخطوات التي تضمن الحفاظ على حقوق النادي.