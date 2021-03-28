رياضة

لويس هاميلتون يفوز بسباق البحرين (ف...
تاريخ النشر: 28 مارس 2021 17:19 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2021 21:15 GMT

لويس هاميلتون يفوز بسباق البحرين (فيديو وصور)

الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس احتل المركز الثالث.

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المصدر: رويترز

فاز المتسابق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، بسباق البحرين، في افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مع مرسيدس اليوم الأحد بعد صراع مثير مع ماكس فرستابن سائق رد بول في اللفات الأخيرة.

ومر فرستابن، الذي انطلق من المقدمة، من هاميلتون قرب النهاية، لكنه اضطر لإعادة الصدارة للسائق البريطاني بسبب خروجه عن مسار الحلبة في المنعطف الرابع وأنهى السباق متأخرا بفارق 0.745 ثانية في المركز الثاني.

واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس المركز الثالث.

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bahrain-grand-prix

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