ميستيك غايد لـ"جودولفين" يفوز بكأس دبي العالمي (فيديو)

فاز الجواد ميستيك غايد لفريق جودولفين بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب مايكل ستيدهام بكأس دبي العالمي بنسخته الـ25 بمجموع جوائز يبلغ 12 مليون دولار.

ميستيك غايد لجودولفين بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب مايكل ستيدهام يفوز بـ #كأس_دبي_العالمي بنسخته 25 بمجموع جوائز يبلغ 12 مليون دولار… pic.twitter.com/uBTy0WmPDj — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 27, 2021



وبتتويج ميستيك غايد يحقق جودولفين ثلاثية تاريخية وغير مسبوقة بعد الفوز بلقب كأس دبي العالمي للمرة الثالثة على التوالي.



واحتفظت الإمارات بكأس دبي العالمي للمرة الثالثة على التوالي، حيث فاز ثندر سنو باللقب مرتين متتاليتين عامي 2018 و2019، ثم حقق ”ميستيك غايد“ اللقب اليوم السبت ليضيف الإنجاز الإماراتي الثالث تواليا.



وجودولفين هو فريق عالمي مختص بتربية الخيول وسباقاتها، أسسه ويقوده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجودلفين اليوم يترامى عبر أربع قارات انطلاقا من دبي إلى أوروبا وأستراليا واليابان وأمريكا.

وخاض ميستيك غايد جواد الأربع سنوات مشاركته الأولى خارج الولايات المتحدة، على خلفية تحقيقه فوزا بفارق ستة أطوال بسباق ريزرباك هانديكاب ج3 في اوكلون بارك في نهاية فبراير.

ثلاثية تاريخية وغير مسبوقة لـ #جودولفين بعد الفوز بقلب كأس دبي العالمي للمرة الثالثة على التوالي .. الناموس لدولة #الإمارات #كأس_دبي_العالمي #DWC21 #DubaiWorldCup pic.twitter.com/FS4aA2YbAq — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) March 27, 2021



”ميستك غايد“ لم يسبق له أن حلّ خارج المراكز الثلاثة الأولى، وأنهى ابن ”غوستزابر“ سيرته في عمر الثلاث سنوات بفوز في سباق جيم داندي ستيكس ج، واندفع من الخلف ليخطف المركز الثاني بسباق جوكي كلوب غولد كب ج1.

أهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على فوز ميستيك جايد بشعار #جودلفين في الشوط النهائي و الرئيسي.

واضافة انتصار اخر في سلسلة الانتصارات بعد تتويجه بلقب #كأس_دبي_العالمي أيقونة سباقات الخيل بنسخته ال٢٥ – اليوبيل الفضي. 🏆🏇🏽 pic.twitter.com/ODDq3eOYX2 — Rashid Bin Humaid (@Rashidbinhumaid) March 27, 2021

وغرد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة الإماراتي ”أهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على فوز ميستيك غايد بشعار غودولفين في الشوط النهائي و الرئيسي. وإضافة انتصار آخر في سلسلة الانتصارات بعد تتويجه بلقب كأس دبي العالمي أيقونة سباقات الخيل بنسخته ال٢٥ – اليوبيل الفضي“.