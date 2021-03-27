رياضة

ميستيك غايد لـ"جودولفين" يفوز بكأس...
تاريخ النشر: 27 مارس 2021 18:27 GMT
تاريخ التحديث: 27 مارس 2021 20:10 GMT

ميستيك غايد لـ"جودولفين" يفوز بكأس دبي العالمي (فيديو)

فاز الجواد ميستيك غايد لفريق جودولفين بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب مايكل ستيدهام بكأس دبي العالمي بنسخته الـ25 بمجموع جوائز يبلغ 12 مليون دولار. ميستيك

+A -A
المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

فاز الجواد ميستيك غايد لفريق جودولفين بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب مايكل ستيدهام بكأس دبي العالمي بنسخته الـ25 بمجموع جوائز يبلغ 12 مليون دولار.


وبتتويج ميستيك غايد يحقق جودولفين ثلاثية تاريخية وغير مسبوقة بعد الفوز بلقب كأس دبي العالمي للمرة الثالثة على التوالي.

dubai-world-cup
واحتفظت الإمارات بكأس دبي العالمي للمرة الثالثة على التوالي، حيث فاز ثندر سنو باللقب مرتين متتاليتين عامي 2018 و2019، ثم حقق  ”ميستيك غايد“ اللقب اليوم السبت ليضيف الإنجاز الإماراتي الثالث تواليا.


وجودولفين هو فريق عالمي مختص بتربية الخيول وسباقاتها، أسسه ويقوده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجودلفين اليوم يترامى عبر أربع قارات انطلاقا من دبي إلى أوروبا وأستراليا واليابان وأمريكا.
وخاض ميستيك غايد جواد الأربع سنوات مشاركته الأولى خارج الولايات المتحدة، على خلفية تحقيقه فوزا بفارق ستة أطوال بسباق ريزرباك هانديكاب ج3 في اوكلون بارك في نهاية فبراير.


”ميستك غايد“ لم يسبق له أن حلّ خارج المراكز الثلاثة الأولى، وأنهى ابن ”غوستزابر“ سيرته في عمر الثلاث سنوات بفوز في سباق جيم داندي ستيكس ج، واندفع من الخلف ليخطف المركز الثاني بسباق جوكي كلوب غولد كب ج1.

وغرد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة الإماراتي ”أهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على فوز ميستيك غايد بشعار غودولفين في الشوط النهائي و الرئيسي. وإضافة انتصار آخر في سلسلة الانتصارات بعد تتويجه بلقب كأس دبي العالمي أيقونة سباقات الخيل بنسخته ال٢٥ – اليوبيل الفضي“.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play