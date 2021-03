نفاد تذاكر UFC261 في دقائق رغم التحذير من الموت المحتمل والضرر الدائم‎‏

نفدت تذاكر UFC261 المقررة الشهر المقبل في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية في غضون دقائق، أمس الجمعة، رغم تحذيرات من خطر ”الموت“ المحتمل و ”الضرر الدائم“ بسبب كوفيد-19.

ونفدت تذاكر الحدث الذي من المقرر أن يقام في 24 أبريل/نيسان المقبل في الحلبة التي تبلغ سعتها الرسمية 15.000 شخص رغم أنها تخلي مسؤولية المنظمين من موت أو إصابة الجماهير جراء الإصابة بفيروس كورونا.

Thank you UFC fans!!!

– Sold out in minutes. One of the fastest sell outs in UFC history.

– Arena record for highest gross.

– 15k attendance

I will see you in Jacksonville pic.twitter.com/mPwmOf4Saa

— danawhite (@danawhite) March 26, 2021