نفاد تذاكر UFC261 في دقائق رغم التحذير من الموت المحتمل والضرر الدائم‎‏

نفدت تذاكر UFC261 المقررة الشهر المقبل في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية في غضون دقائق، أمس الجمعة، رغم تحذيرات من خطر ”الموت“ المحتمل و ”الضرر الدائم“ بسبب كوفيد-19.

ونفدت تذاكر الحدث الذي من المقرر أن يقام في 24 أبريل/نيسان المقبل في الحلبة التي تبلغ سعتها الرسمية 15.000 شخص رغم أنها تخلي مسؤولية المنظمين من موت أو إصابة الجماهير جراء الإصابة بفيروس كورونا.

Thank you UFC fans!!! – Sold out in minutes. One of the fastest sell outs in UFC history.

– Arena record for highest gross.

– 15k attendance

I will see you in Jacksonville pic.twitter.com/mPwmOf4Saa — danawhite (@danawhite) March 26, 2021

وقالت التحذيرات التي نشرها موقع UFC الرسمي على الإنترنت ”إن الإصابة بكوفيد-19 قد تؤدي إلى أضرار دائمة قد تلحق بصحة المرأة الحامل و / أو الآخرين بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الوفاة“.

ولم يحد هذا التحذير الخطير من تسابق الجماهير على شراء التذاكر فور طرحها للبيع رغم أن المقعد إلى جوار الحلبة يصل سعره إلى 6886 دولارا.

وستشهد هذه الليلة حدثا رئيسيا بمواجهة بين كامارو أوسمان وخورخي ماسفيدال في مباراة إعادة على لقب وزن الوسط، بينما ستدافع فالنتينا شيفتشينكو عن حزام وزن الذبابة ضد جيسيكا أندرادي.

وقال دانا وايت رئيس UFC إن توقعاته كانت صائبة ببيع التذاكر في غضون دقائق، حيث كتب على حسابه في ”تويتر“ ”شكرا للجماهير UFC!!!. نفدت التذاكر في دقائق. واحدة من أسرع عمليات البيع في تاريخ UFC. الحلبة ستمتلئ عن آخرها.. أراكم في جاكسونفيل“.

وكانت ليلة UFC 257 في يناير/كانون الثاني الماضي بحضور جماهيري محدود، لكن سرعان ما تغير الوضع بقرار من حاكم ولاية تكساس جريج أبوت الذي أزال القيود المفروضة على السعة الجماهيرية في وقت سابق من هذا الشهر.

وبدأ تخفيف القيود المفروضة على السعة في جميع أنحاء أمريكا، لكن مسؤولي الصحة نصحوا أيضا الجمهور بعدم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة 546000 شخص في الولايات المتحدة.