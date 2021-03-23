انهيار مدرج خلال مباراة "كابادي" في الهند يتسبب بعشرات الإصابات (فيديو)

شهدت إحدى البطولات الرياضية في الهند، كارثة إنسانية؛ إثر انهيار مدرج كان يحمل المئات من المشجعين؛ ما تسبب في إصابة 80 شخصا.

وجاءت هذه الحادثة خلال حفل افتتاح البطولة الوطنية للكابادي، وهي لعبة تحظى بشعبية كبيرة في الهند، وتجمع بين المصارعة والملاحقة، في ملعب بمدينة سوريابيت بولاية تيلانغانا.

ووفقا لما ذكره موقع ”republicworld“، فإن السبب الرئيس وراء هذا الانهيار، الذي تم تداول فيديوهاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ضعف هيكل المدرج المصنوع من الخشب والمواد الأخرى، وقالت الشرطة إن السبب الدقيق للحادث لن يعرف إلا بعد انتهاء التحقيق.

😮 ⚡️ “إصابات وفوضى عارمة.. مشاهد مروعة لانهيار مدرج مكتظ بالجماهير (فيديو)”https://t.co/nPbo6ifFJ6 — إرم سبورت (@EremSports) March 23, 2021

وقالت الشرطة، في بيان لها: ”جميع الجرحى في المستشفى حاليا، وهناك من 5 إلى 6 ضحايا أصيبوا بكسور خطيرة، وإن شدة الإصابات التي لحقت بالآخرين لم تعرف بعد“.

وأضاف مسؤول كبير في الشرطة، أن ”المتفرجين، الذين بلغ عددهم 1200 شخص، لم يتمكنوا من التحرك بعد السقوط ونقلوا على الفور إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة ومركبات أخرى“.

‏وانطلقت لعبة كابادي في منطقة البنجاب القديمة في الهند، وتأسس الاتحاد الكابادي الهندي في عام 1950.

وكابادي هي لعبة ذات شعبية كبيرة في منطقتي جنوب وشرق قارة آسيا، ويطلق عليها ”رياضة الجماهير“؛ بسبب بساطتها لعدم حاجتها لأي أدوات أو ملاعب خاصة، حيث تعد خليطا بين المصارعة والرغبي، وتحتاج إلى قوة بدنية وخفة حركة.

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كما أن الكابادي تقام بين فريقين يتألف كل منهما من 12 لاعبا، منهم 5 بدلاء، ويتنافس الفريقان على حصد نقاط أكثر عن طريق لمس أو أسر لاعبي الخصم.

وتلعب مباراة الكابادي على شوطين، ويمتد كل واحد منهما لـ20 دقيقة، وحال التعادل في مباريات خروج المغلوب يتم خوض فترتين إضافيتين من 5 دقائق، بنفس عدد اللاعبين المتبقين مع نهاية الشوط الثاني.