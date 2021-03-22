نتائج عرض "WWE Fastlane 2021": أليكسا بليس تهزم راندي أورتن بمساعدة المرعب "ذا فيند" (فيديو)

شهد عرض ”WWE Fastlane 2021″ الذي أقيم، فجر اليوم الاثنين، العديد من النزالات القوية والنارية، وثمة ظهور مرعب لـ“ذا فيند“ براي وايت أثناء النزال الذي جمع بين راندي أورتن وأليكسا بليس.

ويعد ”فاست لين 2021“ هو الطريق الأخير نحو نزال ”راسلمينيا“ المرتقب في الشهر المقبل.

النزال الأول: بطولة سيدات WWE

حقق فريق شاينا بازلر ونايا جاكس الفوز على فريق ساشا بانكس وبيانكا بلير.

وبعد المواجهة قامت ساشا بانكس بصفع بيانكا بلير ثم تركت الحلبة وانصرفت.

النزال الثاني: بطولة القارّات

تمكن النجم الكبير بيغ إي من الحفاظ على لقبه بعد أن خطف الفوز بشكل مباغت من خصمه أبولو كروز.

وفي النزال الثالث، تمكن برون سترومان من هزيمة إلايــس.

وفي المواجهة الرابعة، تمكن سيث رولينز من الفوز على شينسوكي ناكامورا.

وفي النزال الخامس، تمكن درو ماكنتاير من هزيمة شيمس في مواجهة بلا قوانين.

وكانت الإثارة الكبرى من نصيب نزال أليكسا بليس ضد راندي أورتن، حيث تلاعبت به منذ انطلاق المواجهة، وأشعلت النيران عندما حاول الاقتراب منها، وكانت المفاجأة بظهور ”ذا فيند“ من خلال حفرة من الحلبة وكان يرتدي زيا مرعبا وكأنه محترق بشكل كامل، ليقوم بالهجوم على راندي أورتن؛ ما أتاح لبليس تثبيته بسهولة والفوز بالنزال.

يذكر أنه خلال العرض الرئيس السابق لـWWE TLC 2020 في أول نزال Firefly Inferno على الإطلاق، قام راندي أورتن بإشعال النيران في ”ذا فيند“ في مشهد صدم الجميع، ولكن أليكسا بليس أكدت بعد ذلك أن ”ذا فيند“ سيعود مرة أخرى، وهو ما حدث أمس.

في مشهد صادم.. راندي أورتن يشعل النار في جسد "ذا فيند" خلال نزال "WWE TLC 2020" (فيديو) https://t.co/8mTxZshV1D pic.twitter.com/qy45MWc2nw — إرم سبورت (@EremSports) December 21, 2020

وعلى لقب WWE العالمي في ظل وجود الأسطورة إيدج حكما للمواجهة، حقق رومان رينز الفوز على دانيال براين.