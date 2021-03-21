"رجل مهم" يعرض 60 ألف يورو على عارضة أزياء لفضح نوفاك ديوكوفيتش

كشفت عارضة الأزياء الصربية ناتاليا سكيكيتش في لقاء حصري مع مجلة“Svet & Scandal“ المتخصصة في الفضائح عن أن أحد الأشخاص عرض عليها 60 ألف يورو مقابل إغراء نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول في عالم تنس الرجال والتسجيل له وفضحه.

وقالت العارضة الشابة إن رجلا التقى بها ليعرض عليها 60 ألف يورو مقابل أن تقوم بإغراء أعلى رمز رياضي في بلادها والتسجيل له وفضحه حينما يكونان سويا.

وتم التخطيط لذلك من أجل تلطيخ سمعة ديوكوفيتش الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي للمرة التاسعة في تاريخه، وفقًا للمجلة المذكورة ، والتي نقلت عن سكيكيتش قولها ”إن رجلا اتصل بي، أعرفه واعتبره رجلًا مهما، أعرف مناصبه المرموقة. وعندما طلبني في موعد غرامي اعتقدت أن الأمر يتعلق بمسألة تجارية“.

وأضافت ناتاليا سكيكيتش: ”مع استمرار المحادثة، رأيت أن المهمة ليس لها علاقة بالمصالح التجارية ولا تناسبني تماما“.

ولم تستطع عارضة الأزياء تصديق سبب اللقاء، واعتقدت أن هناك مزحة، موضحة ”اعتقدت أنه كان برنامج الكاميرا الخفية عندما أخبرني أنه يجب علي إغراء نوفاك والتسجيل له.

”أخبرني أنه يمكنني الحصول على حوالي 60 ألف يورو مقابل ذلك ورحلة سفر أينما أردت. ضحكت، على أمل أن يقول إنها مزحة، لكن الرجل كان جادًا للغاية، شعرت بالإهانة الشديدة والمذلة من هذا الطلب“.

وعلى الرغم من أنها لم تكن قادرة على تجاوز دهشتها من هذا الطلب الغريب، إلا أنها تمكنت من الاحتفاظ بثباتها أثناء اللقاء، ولم تتردد في رفض الأمر برمته.

وقالت: ”رفضت الأمر تماما حتى لا تتلطخ سمعة ديوكوفيتش، في تلك اللحظة خطر لي أن أضرب الشخص الذي يتحدث معي أو أطرده، لكنني تحكمت في أعصابي لأننا كنا في مكان عام. جمعت أغراضي وغادرت. أتمنى ألا أجد فتاة تريد أن تفعل ذلك لأنه ليس عدلا لنوفاك، إنه أفضل سفير لصربيا ورجل مثالي ويحب عائلته“.

وتزوج ديوكوفيتش البالغ عمره 33 عاما، والحائز على 18 لقبا لبطولات غراند سلام للتنس، من يلينا ديوكوفيتش في 2014 وذلك بعد ارتباطه بها منذ شبابهما في المدرسة الثانوية.