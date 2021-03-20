رسميا.. منع المشجعين الأجانب من حضور أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، رسميا، منع حضور المشجعين الأجانب للأولمبياد الذي يقام الصيف المقبل.

ووفقا للجنة المنظمة فإنه بعد اجتماع خماسي للأطراف المسؤولة عن تنظيم أولمبياد طوكيو تقرر إعادة ثمن تذاكر الدورة الصيفية والدورة البارالمبية التي بيعت للمشجعين الأجانب.

وقالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو التي حضرت الاجتماع: ”هذا أمر مؤسف للغاية لكن لا مفر منه، لأن الأولوية تنظيم دورة ناجحة والحفاظ على صحة الرياضيين والمواطنين اليابانيين“.

وكان من المقرر إقامة أولمبياد طوكيو صيف العام 2020، لكن تقرر تأجيله إلى صيف 2021 بسبب فيروس كورونا، حيث تقرر أن يقام الأولمبياد يوم 23 يوليو وحتى 8 أغسطس.

وقبل أيام كشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عن إجراءات جديدة أثناء مسيرة الشعلة الأولمبية، بينها تقليل عدد المشاركين وتبسيط برنامج الرحلة.

كما سيتم فرض وضع كمامات على المشاركين والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الهتاف بصوت مرتفع.

ومن المقرر أن تستهل الشعلة الأولمبية مسيرتها يوم 25 مارس من فوكوشيما وتستمر 121 يوما.