فشل محاولات عودة حبيب نورمحمدوف لـ UFC وإعلان اعتزاله رسميا

أعلن دانا وايت رئيس الفنون القتالية المختلطة (UFC) اعتزال البطل حبيب نورمحمدوف رسميا، وتحديد المتنافسين على حزام وزن الخفيف الذي يحمله البطل الروسي.

وقضى نورمحمدوف على منافسه الأمريكي جاستن غيثي وأفقده الوعي بعد خنقه في الجولة الثانية ليدافع عن لقبه للوزن الخفيف بنجاح في أبوظبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليقرر بعدها الاعتزال دون رجعة رغم محاولات وايت الكثيرة لحمله على التراجع عن قراره.

وانهار البطل القادم من داغستان (32 عاما)، الذي لم يخسر أبدا، في وسط الحلبة وبكى عقب فوزه على غيثي. وعندما نهض خلع قفازاته وقال: ”هذه آخر معركة لي في UFC“.

وقال وايت لشبكة ESPN إنه التقى مع نورمحمدوف في لاس فيغاس، وكرر بطل الوزن الخفيف الذي لم يهزم إنه لا ينوي القتال مرة أخرى.

ونتيجة لذلك، تقوم UFC بوضع اللمسات الأخيرة على معركة حاسمة للوزن الخفيف بين مايكل تشاندلر وتشارلز أوليفيرا في ليلة UFC 262 في 15 مايو/آيار المقبل.

وأضاف وايت أن ”حبيب اعتزل نهائيا ولا يريد أن يعطل التنافس على هذا الوزن. التقينا لآخر مرة وكان قد اعتزل بالفعل“.

ودافع نورمحمدوف عن لقب الوزن الخفيف ثلاث مرات ضد غيثي وداستن بويرير وكونور مكغريغور.

أما فيما يتعلق بالمباراة المقبلة على بطل الحزام، فإن تشاندلر (22-5) هو بطل سابق في بطولة Bellator MMA للوزن الخفيف ثلاث مرات، وانضم إلى UFC العام الماضي وظهر لأول مرة في يناير/كانون الأول ضد دان هوكر في UFC 257، وفي آخر نزالته السبع الأخيرة كانت نتيجته 6-1.

أما أوليفيرا فأرقامه الحالية (30-8) وحقق 8 انتصارات متتالية، بما في ذلك فوزه على البطل المؤقت السابق توني فيرغسون في UFC 256 في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يعاني من تمزق منذ انتقاله من وزن الريشة في عام 2017.