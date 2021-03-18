برمنغهام تستضيف بطولة "أرنولد كلاسيك" لكمال الأجسام

ستقام بطولة ”أرنولد كلاسيك“ لكمال الأجسام للرجال في المملكة المتحدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بعد تأجيل مهرجان ”أرنولند“ السنوي الذي يقام في ولاية أوهايو في مارس/آذار من كل عام بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال موقع 2 Bros Pro Events المسؤول عن تنظيم بطولات كمال الأجسام إن مدينة برمنغهام البريطانية ستستضيف البطولة من الأول وحتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسيكون هذا الحدث فريدا من نوعه، حيث يستمر ثلاثة أيام ويتضمن العديد من الرياضات والألعاب ولن يقتصر على كمال الأجسام فقط.

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وتعتبر البطولة فرصة لجميع الرياضيين للحصول على فرصة للمنافسة في مرحلة الهواة يوم الجمعة وصباح السبت ثم الوقوف بين الأساطير مساء يوم الأحد.

ويكتسب مهرجان ”أرنولد كلاسيك“ في المملكة المتحدة أهمية كبيرة نظرا لأنه مؤهل إلى مستر أولمبيا 2022، كما أنه سيقام قبل أيام من مستر أولمبيا 2021 التي تجمع أكبر الرياضيين والشخصيات والجماهير معًا في كل خريف في أورلاندو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأجلت مستر أولمبيا لهذا العام وكانت هناك العديد من التغييرات بسبب الوضع الصحي المتأزم في الولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا.

وسيشمل الحدث البريطاني أيضًا مسابقات من رياضات متعددة تشمل كمال الأجسام والفنون القتالية المختلطة MMA والملاكمة ومصارعة الذراعين والجمباز ورياضات أخرى.

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بالإضافة إلى ذلك، عقدت 2 Bros Pro Events شراكة مع مهرجان أرنولد لإقامة دوري الاتحاد الدولي لكمال الأجسام للهواة.

وقال موقع البطولة إن الأسطورة أرنولد شوارزنيغر سيكون على رأس الحاضرين وكذلك حبيب نورمحمدوف بطل وزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة UFC الذي اعتزل أواخر العام الماضي، وكذلك البطل روني كولمان بطل مستر أولمبيا عدة سنوات والعداء الأسطوري يوسن بولت.