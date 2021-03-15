مطالبات بتغيير قفازات UFC بعد إصابة بالغة في عين المقاتل بلال محمد (صور)

عبرت جماهير الفنون القتالية المختلطة UFC عن غضبها وطالبت بتغيير قفازات الرياضة بعد تعرض الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية بلال محمد لإصابة بالغة في عينه بسبب وضع منافسه إصبعه الكبير في عينه بالخطأ.

وطعن ليون إدواردز عين منافسه الفلسطيني بإصبعه عن طريق قفازه المفتوح من الأصابع، وقد ألغي النزال مع عدم قدرة بلال محمد على الرؤية، وسرعان ما عبر المتخصصون والجماهير عن غضبهم عما جرى.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن هذه الحادثة استحوذت على القدر الكبير من إثارة الجدل مع عودة إدواردز إلى المنافسات للمرة الأولى منذ 20 شهرا.

وأدت الواقعة إلى إثارة ضجة حول تصميم القفاز بعد صراخ محمد (32 عاما) من الألم بعد 18 ثانية فقط من بدء الجولة الثانية.

وقال محمد عبر حسابه على تويتر إثر المباراة التي أقيمت فجر الأحد ”أعتذر للجماهير على انتهاء المباراة بهذا الشكل. كنتم تستحقون رؤية النزال للنهاية. الحمد الله الرؤية تعود ولا ضرر دائما للعين. سأعود قريبا“.

My heart is shattered my first main event ended like that but Gods the best of planners im sorry to the fans and the @ufc you deserved a full fight.. Alhamdillah the vision is coming back and no permanent damage to the eye I’ll be back and want to run it back @Leon_edwardsmma pic.twitter.com/5xsvhmZ5Uh — Belal Muhammad (@bullyb170) March 14, 2021

وقاد ألغامين سترلينغ بطل وزن الديك الذي توج باللقب حديثا، الغضب على تويتر قائلا ”نحن بحاجة إلى قفازات جديدة. لا أفهم ما ننتظره لإجراء هذه التغييرات. كم عدد إصابات العين التي نحتاجها لإدخال هذه القفازات الجديدة، والتي تقلل بشكل كبير من انتشار استخدام الأصابع في القتال“.

وقال لاعب UFC السابق دان هاردي، وهو الآن يعمل في تحليل النزالات ”حان الوقت لإصلاح قفازات UFC“.

وإلى جانب المقاتلين والخبراء، أعرب عدد كبير من المشاهدين المحبطين الآخرين عن آرائهم الخاصة مع توجيه عدد منهم كلماتهم عبر تويتر إلى دانا وايت رئيس UFC الذي اكتفى بنشر صورة مقربة للغاية للواقعة.

وكتب أحد الأشخاص ”عزيزي UFC من فضلك افعل شيئا بشأن طعنات العين. ربما حان الوقت لتغيير القفازات في الرياضة. انتهت معركة كبيرة في وقت مبكر بشيء يمكن تجنبه تماما. مع خالص التقدير. معجب“.

وقال آخر: ”إن UFC بحاجة حقا إلى تغيير القفازات، فقد دمرت الأحداث الرئيسية بسبب طعنة في العين. يحدث هذا في كثير من الأحيان“، بينما أضاف ثالث: ”أتمنى من دانا وايت و UFC التفكير في بعض المراجعات الجديدة والقرارات الحاسمة. إذا حدثت نزالات جديدة الشهر المقبل، فيمكننا توضيح بعض القواعد والحصول على قفازات جديدة أيضا!“.

واشتكى مشجع رابع: ”معركة أخرى دمرت لأن UFC ترفض الاستثمار في قفازاتها“.

وقال إدواردز إنه أصيب بحزن شديد بعد أن شاب المواجهة مع محمد طعنة في عينه.

وكان الدم يسيل على وجه خصمه، ولم يتمكن الأطباء من فحص الضرر بعد فترة وجيزة بسبب تورم العين، لكن المقاتل ذا الأصول الفلسطينية نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما لم يتم حسم فائز بالنزال لإلغائه بسبب ”حادث عارض“.