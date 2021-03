مطالبات بتغيير قفازات UFC بعد إصابة بالغة في عين المقاتل بلال محمد (صور)

عبرت جماهير الفنون القتالية المختلطة UFC عن غضبها وطالبت بتغيير قفازات الرياضة بعد تعرض الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية بلال محمد لإصابة بالغة في عينه بسبب وضع منافسه إصبعه الكبير في عينه بالخطأ.

وطعن ليون إدواردز عين منافسه الفلسطيني بإصبعه عن طريق قفازه المفتوح من الأصابع، وقد ألغي النزال مع عدم قدرة بلال محمد على الرؤية، وسرعان ما عبر المتخصصون والجماهير عن غضبهم عما جرى.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن هذه الحادثة استحوذت على القدر الكبير من إثارة الجدل مع عودة إدواردز إلى المنافسات للمرة الأولى منذ 20 شهرا.

وأدت الواقعة إلى إثارة ضجة حول تصميم القفاز بعد صراخ محمد (32 عاما) من الألم بعد 18 ثانية فقط من بدء الجولة الثانية.

وقال محمد عبر حسابه على تويتر إثر المباراة التي أقيمت فجر الأحد ”أعتذر للجماهير على انتهاء المباراة بهذا الشكل. كنتم تستحقون رؤية النزال للنهاية. الحمد الله الرؤية تعود ولا ضرر دائما للعين. سأعود قريبا“.

My heart is shattered my first main event ended like that but Gods the best of planners im sorry to the fans and the @ufc you deserved a full fight.. Alhamdillah the vision is coming back and no permanent damage to the eye I’ll be back and want to run it back @Leon_edwardsmma pic.twitter.com/5xsvhmZ5Uh

— Belal Muhammad (@bullyb170) March 14, 2021