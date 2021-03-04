نورمحمدوف يكشف عن مخاوف "صديقه" رونالدو بشأن مستقبل نجله

كشف حبيب نورمحمدوف بطل الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة UFC عن أنه على تواصل شبه يومي مع كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الذي أفصح له عن مخاوفه بشأن عدم قدرة نجله كريستيانو جونيور على خلافته.

وسبق التقاط عدة صور لرونالدو مع البطل الروسي المولود في داغستان الذي كشف عن أنهما يتحدثان ”كل يوم تقريبًا“ وكان مستقبل كريستيانو جونيور أحد الموضوعات التي تم مناقشتها بينهما.

ويلعب كريستيانو جونيور البالغ عمره عشر سنوات في صفوف أكاديمية الناشئين في صفوف يوفنتوس الذي انتقل له والده في 2018 قادما من ريال مدريد.

وقال نورمحمدوف البالغ عمره 32 عاما إلى كارا سافا أحد المشاهير الروس على موقع يوتيوب (يوتيوبر) عن علاقته برونالدو: ”نتحدث كل يوم تقريبًا ، ولكن عندما التقينا أجرينا محادثة حول مصدر دوافع كل منا، لقد أخبرني أنه يريد أن يكون ابنه خليفته.

وأضاف: ”عندما كان كريستيانو طفلا، كان يحلم فقط بامتلاك حذاء متواضع، لكن ابنه لديه كل شيء، إنه يخشى ألا يشعر ابنه بنفس التعطش للنجاح والإرادة، هذه الإرادة تقودك للنجاح وتشعرك بالرغبة في تحقيق أهدافك، عندما يكون لديك كل شيء، من الصعب أن تجد الدافع المناسب“.

وأضاف البطل الذي اعتزل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد فوزه بنزاله الـ29 في أبوظبي بدون هزيمة واحدة أنه ”عندما أخبرني (رونالدو) بذلك لن أقول إنني فوجئت، لكنني استمتعت بالاستماع إليه، أدركت أنه شخص لا يكتفي بلقب واحد أو اثنين أو ثلاثة ألقاب“.

وقد يعتقد البعض أن رونالدو البالغ عمره 36 عامًا على وشك الانتهاء مع اقتراب نهاية مسيرته المتألقة، لكن نورمحمدوف يعتقد أنه لا يزال أمامه سنوات قليلة أخرى في القمة.

وتابع أنه ”حصل مؤخرًا على لقبه الثلاثين، وهو أفضل هداف على الإطلاق، أعتقد أنه سيظل يلعب لمدة موسمين أو ثلاثة مواسم أخرى“.

وفاز نورمحمدوف على جاستن جيثجي ليحقق انتصاره الـ29 دون هزيمة، وقد كشف بعد الاعتزال عن عشقه لكرة القدم وشاهد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان الأخيرة في كامب نو ضمن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا التي شهدت فوز النادي الفرنسي 4-1″.