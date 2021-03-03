دانيا عقيل.. من حادث خطير إلى كتابة التاريخ كأول سعودية تشارك بكأس العالم للراليات الصحراوية

قررت السعودية دانيا عقيل تحقيق حلمها، بعد فترة من حصولها على الرخصة الرسمية للمشاركة في سباقات الدراجات النارية، لتؤكد مشاركتها كأوّل سائقة في جولة عالمية للراليات الصحراوية، والتي تنطلق غدا الخميس، في المنطقة الشرقية ضمن الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة ”باها“، والجولة الأولى من البطولة السعودية للراليات الصحراوية.

ويُقام باها الشرقية من 4 حتى 6 الشهر الحالي، بمرحلتين خاصتين بطول إجمالي 422 كيلومتراً، على أن تسبقهما مرحلة استعراضية لتحديد مراكز الانطلاق للمرحلة الأولى.

وستكون أمام السائقين مهمة اجتياز الكثبان الرملية والمقاطع المتعرّجة، كما أن الانطلاقة ستكون من شاطئ بحر الخليج.

وبحسب تصريحات تلفزيونية سابقة لها، فقد شاركت دانيا في سباقات سابقة في دولتي الإمارات والبحرين، مؤكدة أن الرجال المتسابقين معها دعموها كثيرا ولم يشعرها أحد بأنها تتواجد في المكان الخاطئ.

ودانيا عقيل حاصلة على درجة الماجستير في الأعمال الدولية في بريطانيا، وبدأت أولى خطواتها في رياضة سباق السيارات أولا عام 2019.

وأكدت دانيا أنها تعرضت لحادث قوي آنذاك، قائلة: ”في موسمي الأول تعرّضت لحادث على حلبة البحرين الدولية نتج عنه كسر في منطقة الحوض وأثر أيضا على منطقة العمود الفقري، فاضطررت للتوقف عن مزاولة رياضة السيارات“، موضحة أنها تخطت الأمر خلال فترة تأهيلها، لتقوم بتأليف كتاب عن رحلتها والسباقات التي خاضتها.

وأكدت دانيا عقيل، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أنها أصبحت جاهزة لأول مشاركة لها في الراليات الصحراوية، حيث ستكتب تاريخ أول مشاركة لسائقة سعودية على الكثبان الرملية في حدث دولي.

وأضافت: ”هدفي هو إكمال الباها، فأنا أخطط أن أشارك في كامل جولات بطولة السعودية للراليات الصحراوية هذا الموسم، إضافة إلى المشاركة في جولتي الأردن والمغرب من كأس العالم للراليات الصحراوية (باها) والكروس كانتري“.