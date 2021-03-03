اليابان تخطط لمنع المشجعين من الخارج حضور أولمبياد طوكيو

ذكرت صحيفة ”ماينيتشي“، اليوم الأربعاء، نقلا عن عدة مصادر لم تكشف عنها، أن الحكومة اليابانية تخطط لمنع المشجعين من الخارج الحضور إلى الأولمبياد هذا الصيف بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستتخذ القرار النهائي بخصوص هذا الأمر خلال الشهر الجاري بعد مباحثات مع اللجنة الأولمبية الدولية وبعض الأطراف الأخرى.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة ستناقش إمكانية السماح للمشجعين من داخل اليابان بحضور المنافسات وستحدد العدد المسموح بوجوده.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي من المنتظر أن تعقد فيه اللجنة المنظمة المحلية اجتماعا اليوم مع اللجنة الأولمبية الدولية وبعض المسؤولين الحكوميين واللجنة الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتردد منذ فترة السؤال عن إمكانية السماح للمشجعين بالحضور، وسبق للمنظمين التأكيد على اتخاذ القرار بحلول مارس/ آذار.

وأظهر استطلاع رأي لصحيفة ”يوميوري“، اليوم الأربعاء، أنه إذا تقرر إقامة الألعاب هذا العام فإن 91% من المشاركين يريدون وجود أقل عدد ممكن من المشجعين أو عدم السماح لهم بالحضور.

وتأجلت الألعاب عاما واحدا بسبب جائحة كوفيد-19، ومن المنتظر أن تنطلق في الـ 23 من يوليو/ تموز المقبل.