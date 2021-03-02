بوبي لاشلي بطلا لـWWE.. ومعاناة راندي أورتن مع أليكسا بليس تتواصل (فيديو)

شهد عرض راو هذا الأسبوع أحداثا مثيرة للغاية، حيث نجح درو ماكنتاير في التغلب على شيموس في استمرار للصراع المشتعل بينهما خلال الأسابيع الأخيرة.



وبعد أداء رائع من الطرفين تمكن درو ماكنتاير من التغلب على صديقه السابق شيموس في النزال الافتتاحي لعرض راو هذا الأسبوع.

نيا جاكس تتغلب على ناعومي

من جهتها حققت بطلة التاغ تيم نيا جاكس انتصارا ساحقا على حساب ناعومي هذا الأسبوع في راو.

ذا ميز يتهرب من مواجهة بوبي لاشلي

حاول ذا ميز التهرب من النزال المرتقب مع بوبي لاشلي، حيث زعم ذا ميز أنه يشعر بآلام شديدة في المعدة وطلب تأجيل المواجهة لوقت لاحق ليقرر آدم بيرس تأجيل المواجهة ساعة أخرى وينفجر بوبي لاشلي غاضبا.



فريق ذا هيرت بيزنس يحافظ على لقب راو للتاغ تيم

تمكن بطلا التاغ تيم شيلتون بنجامين وسيدريك ألكسندر من الحفاظ على لقبهما بعد تغلبهما على برون سترومان وآدم بيرس اللذين تحالفا بقرار من شين ماكمان.

داميان بريست يتغلب على إيلايس

ونجح داميان بريست في مواصلة عروضه القوية وتغلب على إيلايس في راو هذا الأسبوع.

بوبي لاشلي يتغلب على ذا ميز بالـ Count out

حاول بطل WWE ذا ميز تأجيل نزاله ضد بوبي لاشلي مرة أخرى بعد انتهاء الساعة المحددة للتأجيل واقترح إقامة النزال في ريسلمانيا، لكنه لم يفلح في ذلك. وبعد قرع الجرس للإعلان عن بداية النزال، فر ذا ميز هاربا من الحلبة.

شارلوت فلير تتغلب على شاينا بازلر

أثبتت شارلوت فلير أحقيتها بالمنافسة على لقب راو للسيدات بعد تغلبها على بطلة التاغ تيم شاينا بازلر.

ريدل ولوتشا هاوس بارتي يتغلبون على ريتربيوشن

تغلب بطل الولايات المتحدة ريدل برفقة ثنائي لوتشا هاوس بارتي لينس دورادو وجران ميتاليك على ثلاثي ريتربيوشن مايس وتي بار وسلابجاك.

مصطفى علي يتغلب على ريدل

بعد خسارة فريقه ريتربيوشن قرر مصطفى علي تولي زمام الأمور بنفسه وتمكن من التغلب على بطل الولايات المتحدة ريدل في نزال فردي.



أخيرا لاشلي بطلا..

بعدما أعلن شين ماكمان أنه سيجري تجريد ذا ميز من اللقب إذا لم يظهر لمواجهة بوبي لاشلي، لم يجد بطل WWE ذا ميز مفرا هذه المرة للهروب من النزال الذي قرر شين ماكمان أن يكون من نوع ”لامبرجاك“ ليقضي على أي فرصة لهروب ذا ميز. انتهز بوبي لاشلي هذه الفرصة الثمينة وانقض على ذا ميز الذي وقع فريسة لحركة ”هيرت لوك“ القاضية لينجح بوبي لاشلي في إجبار ذا ميز على الاستسلام ليتوج بطلا لـ WWE.



أورتن يعاني

واستمرب معاناة راندي أورتن خلال الأسابيع الأخيرة بسبب صراعه مع أليكسا بليس، وعلق أورتن على تقيئه مادة سوداء من فمه الأسبوع الماضي: ”لا أعلم ما يحدث لي لكنني أعتقد أن أليكسا بليس وراء ذلك“.

وبعد ذلك ظهر راندي أورتن يشاهد نفسه على شاشة صغيرة وهو يتحدث بصوت مخيف: ”قريبا ستواجه كل أفعالك“، ثم عاد راندي للانهيار.