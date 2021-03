رغم ارتكابها انتهاكات جسيمة.. محكمة تلغي إيقاف إيران إلى أجل غير مسمى في منافسات الجودو

ألغت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الإثنين عقوبة الإيقاف لأجل غير مسمى عن الاتحاد الإيراني لرياضة الجودو.

وفي أكتوبر الماضي عاقب الاتحاد الدولي للجودو إيران بالإيقاف لأجل غير مسمى بعد أن أمر مسؤولون إيرانيون المصارع سعيد مولاي بالانسحاب من بطولة العالم 2019 لتجنب احتمال مقابلة ”الإسرائيلي ساجي موكي“ في المباراة النهائية.

وقررت إيران الطعن في العقوبة أمام المحكمة الرياضية التي قضت أنه رغم ارتكاب إيران انتهاكات خطيرة؛ فإن تعليق نشاطها لأجل غير مسمى ليس له أي أساس قانوني في لوائح الاتحاد الدولي للجودو.

Saeid Mollaei wins semifinal in #judotelaviv with #ippon! @Judo demonstrating the power to unite and break boarders! pic.twitter.com/YaPyC24wlV

