رغم ارتكابها انتهاكات جسيمة.. محكمة تلغي إيقاف إيران إلى أجل غير مسمى في منافسات الجودو

ألغت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الإثنين عقوبة الإيقاف لأجل غير مسمى عن الاتحاد الإيراني لرياضة الجودو.

وفي أكتوبر الماضي عاقب الاتحاد الدولي للجودو إيران بالإيقاف لأجل غير مسمى بعد أن أمر مسؤولون إيرانيون المصارع سعيد مولاي بالانسحاب من بطولة العالم 2019 لتجنب احتمال مقابلة ”الإسرائيلي ساجي موكي“ في المباراة النهائية.

وقررت إيران الطعن في العقوبة أمام المحكمة الرياضية التي قضت أنه رغم ارتكاب إيران انتهاكات خطيرة؛ فإن تعليق نشاطها لأجل غير مسمى ليس له أي أساس قانوني في لوائح الاتحاد الدولي للجودو.

Saeid Mollaei wins semifinal in #judotelaviv with #ippon! @Judo demonstrating the power to unite and break boarders! pic.twitter.com/YaPyC24wlV — Vlad Marinescu (@marinescuvlad) February 19, 2021

وقالت المحكمة في بيان رسمي: ”وجدت المحكمة أن إيران ارتكبت انتهاكات جسيمة لقواعد الاتحاد الدولي للجودو وينبغي فرض عقوبات متوافقة مع لوائح الاتحاد الدولي“.

وأضاف البيان: ”مع ذلك؛ خلصت المحكمة الدولية إلى أن نوع عقوبة التعليق لأجل غير مسمى ليس لها أي أساس قانوني، وبناء على ذلك أيدت المحكمة جزئيا الاستئناف وألغت القرار الذي اتخذته اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي للجودو“.

وتابع: ”تم إحالة الأمر مرة أخرى للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي للجودو لاتخاذ قرارات أخرى“.

وكان مولاي قد فر بعد الحادثة من إيران إلى ألمانيا وحصل بعد ذلك على وضع لاجئ في ألمانيا، ثم نال الجنسية المنغولية.

يشار إلى أن مولاي هو بطل العالم في الجودو للعام 2018.

والشهر الماضي فاز سعيد مولاي بالميدالية الفضية في بطولة دولية أقيمت في ”إسرائيل“.

وقال مولاي بعد مشاركته في البطولة: ”أنافس باسم منغوليا. وليس باسم إيران… أنا أمارس الرياضة. لطالما كنت رياضيا، ولم أكن سياسيا أبدا“.