كل ما تريد معرفته عن المكملات الطبيعية لكمال الأجسام

لا شك أن بناء جسم قوي ومفتول العضلات عبر المكملات الطبيعية أمر معقد، وبناء هذا الجسم دون مساعدة المنشطات يُعد إنجازا حقيقيا، لكن ذلك يتطلب معرفة الطبيعة الجينية للجسم.

لكنك لست بحاجة إلى فعل ذلك وحدك، حيث يمكن أن تمنحك المكملات الطبيعية يد العون لبناء العضلات بشكل طبيعي ودائم، سواء عن طريق البروتين ومكملات ما قبل التدريبات والأعشاب الطبيعية، ويقدم موقع generationiron المتخصص أفضل المكملات الطبيعية لكمال الأجسام.

مسحوق البروتين

يُعد البروتين جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي وهو المفتاح لبناء جميع أنواع أنسجة الجسم بما في ذلك العضلات، ويحتوي البروتين أيضًا على أحماض أمينية، وهي اللبنات الأساسية لبناء العضلات.

ويُعد الحصول على كمية كافية من البروتين جزءًا لا يتجزأ من بناء العضلات، ولهذا السبب تحظى مساحيق البروتين بشعبية كبيرة بين رياضيي كمال الأجسام.

وتقدم شركة National Bodybuilding Co البروتين النباتي الكامل للأحماض الأمينية نظرًا لمزيجها من بروتين البازلاء والأرز، وقد تم تصميمه للاعبي كمال الأجسام والرياضيين لزيادة نمو العضلات والمساعدة في التعافي وتعزيز التمثيل الغذائي للمساعدة على حرق الدهون.

مكونات مسحوق البروتين:

بروتين البازلاء العضوي (12.5 جم):

بروتين البازلاء العضوي المستخرج من البازلاء الصفراء يحتوي على مجموعة من سلسلة الأحماض الأمينية المتشعبة: فالين وليوسين وأيسولوسين، والبازلاء هي مصدر بروتين فعال وصحي ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية وكذلك الشعور بالامتلاء.

بروتين الأرز العضوي (12.5 جم):

بروتين الأرز منخفض السعرات الحرارية وعالي البروتين مثالي لكمال الأجسام الذين يريدون الحفاظ على النحافة، وقد أظهرت الدراسات أن بروتين الأرز فعال في تحسين نمو العضلات.

يكون مسحوق البروتين أكثر فعالية عند تناوله في غضون 30 دقيقة بعد التمرين، لأنه عندما تتمرن تحدث تمزقات دقيقة في عضلاتك، ويساعد البروتين على علاج تلك التمزقات وتشكيل العضلات والمساعدة في التعافي.

ومن أجل الاستمرار في زيادة حجم العضلات، تحتاج إلى الذهاب إلى الصالة الرياضية باستمرار، قد يكون ذلك صعبًا، خاصة في تلك الأيام التي تكون فيها مستويات الطاقة لديك منخفضة.

وإذا كنت لا تشعر بتغيير بعد التمرين فقد يكون ذلك علامة على أن عضلاتك لا تحتوي على ما يكفي من الدم الذي يحتوي على أكسجين لظهورها على النحو الأمثل.

لكن سيمنحك التمرين المسبق مزيدًا من الطاقة، ويسمح لك بممارسة تلك التدريبات بنفس الطاقة كما لو كنت تتدرب للمرة الأولى، وستزيد أيضًا من أكسيد النيتريك في الدم حتى تتمكن من ممارسة التدريبات بقوة أكبر ولمدة أطول.

أحماض أمينية

الأحماض الأمينية هي مركبات كيميائية يشار إليها غالبًا باسم اللبنات الأساسية للبروتين. عندما نأكل الأطعمة الغنية بالبروتين، فإنها تتحلل إلى أحماض أمينية ونستخدمها لأداء وظائف الجسم.

ويحتاج لاعبو كمال الأجسام إلى المزيد من البروتين بسبب مستوى الإجهاد الذي تتعرض له أجسامهم، الأمر الذي يتطلب كميات كبيرة من الأحماض الأمينية بشكل مستمر.

وهناك أنواع مختلفة من الأحماض الأمينية والأحماض الأمينية الأساسية، والتي لا يمكن أن يصنعها الجسم وتتطلب تغذية مناسبة.

وعندما يتعلق الأمر بالبروتين النباتي لا يمكن لمصدر واحد توفير جميع الأحماض الأمينية التي تحتاجها، وهذا هو السبب في أن المنتجات عالية الجودة سيكون لها أكثر من مصدر مثل البازلاء والأرز.

وتنتج أجسامنا الأحماض الأمينية غير الأساسية، حتى لو لم نستهلكها في طعامنا، وعلى الرغم من أن أجسامنا يمكن أن تصنعها، إلا أن لاعبي كمال الأجسام يحتاجون غالبًا إلى دفعة إضافية للوصول إلى قمة الأداء.

الأعشاب

يوجد بعض الأعشاب الطبيعية الرائعة التي يمكن أن تساعد في بناء العضلات والتعافي. حيث يمكنها تخفيف الالتهاب والألم وزيادة الطاقة. وفيما يلي بعض الأعشاب الطبيعية الأكثر فعالية:

الكركم:

يحتوي على خصائص ملحوظة تقلل الالتهاب وتحسن وظيفة المفاصل ويعمل كمسكن طبيعي للألم، ولكن من أجل الاستفادة من هذه التأثيرات، يجب تناوله مع الفلفل الأسود للمساعدة على الامتصاص.

الروديولا الوردية:

تقلل الروديولا الوردية من التعب، وقد استخدمت منذ فترة طويلة في الطب الصيني لقدرتها على تقليل مستويات تلف الهيكل العظمي. إنها أيضًا رائعة لكل من يخشى المرتفعات.

كورديلز:

هو مفيد في تخفيف الألم ومساعدة جسمك على التعافي. أي شيء يساعد على التعافي مهم لأنه عندما تضع ضغطًا شديدًا على جسمك تشعر بالتعب، لكن كورديلز يساعد في احتفاظ جسمك بالدهون.

أشواغاندا:

هو عشب مهدئ يساعد على تقليل التوتر وتعزيز النوم المريح، كما ذكرنا سابقًا، فإن الإجهاد الأقل مفيد للحصول على العلاج الذي تريده وكذلك النوم، إذ إن الحصول على قسط كافٍ من النوم ركيزة أساسية لأي لاعب كمال أجسام، ما يمنحك المزيد من الطاقة للقيام بتمارينك.

الشاي الأخضر

للشاي الأخضر مجموعة من الفوائد، بما في ذلك المزيد من الطاقة وتقليل الالتهابات وتحسين التمثيل الغذائي، كما أنه يدعم عملية التمثيل الغذائي للسكر، مما يؤدي إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

المنشطات الطبيعية

المنشطات الطبيعية هي أفضل صديق لأي لاعب كمال أجسام جاد، حيث تمكنك من العودة إلى التدريبات الخاصة بك عن قناعة. ومع ذلك، هناك توازن يمكن إيجاده. الكثير من المنشطات قد تؤثر على نومك وتجعلك تشعر بمزيد من التوتر وهذا سيعيق ما تحققه من مكاسب. يجب ألا تعتمد المكملات الغذائية عالية الجودة بشكل كبير على المنبهات لتجعلك تشعر بالراحة.

المنشطات الآمنة والفعالة:

الكافيين:

هو المنبه الأكثر شهرة. يوفر لك دفعة من الطاقة والتركيز حتى تتمكن من القيام بالتدريبات الخاصة بك بقوة إضافية، كما أنه يعزز معدل الحرق بحيث تحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء تناول الكافيين، ومع ذلك فإن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يسبب القلق والانهيار والنوم المضطرب في الليل.

ألانين بيتا:

هو منبه شائع آخر، يسمح لك بالتمرين لفترة أطول مع قدرة أفضل على التحمل. يقوم بذلك عن طريق منع تراكم حمض اللاكتيك داخل عضلاتك.