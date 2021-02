تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات يفوز بلقب "طواف الإمارات 2021"‎

توج السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات بطلا للنسخة الثالثة من طواف الإمارات للدراجات الهوائية لعام 2021، بعد تصدره الترتيب العام متفوقا على كل منافسيه.

وبهذا الفوز، نجح بوجاتشر في قيادة فريق الإمارات، للفوز باللقب للمرة الأولى، والذي أقيم على 7 مراحل، واختتمت منافساته، اليوم السبت، إذ أنهى مراحل الطواف وهو في صدارة الترتيب العام بزمن قدره 24 ساعة و29 ثانية، وبفارق 35 ثانية عن البريطاني آدم ياتس، دراج فريق إينيوس، الذي حل في المركز الثاني.

وجاء البرتغالي جواو ألميدا، دراج فريق كويك ستيب، في المركز الثالث.

وكان متسابق فريق الإمارات قد أصبح أصغر متسابق يفوز بطواف فرنسا، العام الماضي، منذ هنري كورنيه في 1904.

@TamauPogi seals @uae_tour win.

Pogačar: "The #UAETour was the first big goal of the season for the team : I am very happy to have achieved the win in the home race and I am proud of how the team has performed."

📝: https://t.co/Z32OnEIU44#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/rbWZqH0N2Q

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 27, 2021