الهولندي دي فريس يفوز بأول سباق ليلي في "فورمولا إي" بالسعودية

استهل الهولندي نيك دي فريس الموسم السابع في سلسلة سباقات فورمولا إي للسيارات الكهربائية بالفوز مع مرسيدس في أول سباق ليلي بالبطولة أقيم في السعودية، اليوم الجمعة.

واحتل السويسري إدواردو مورتارا المركز الثاني بفارق أربع ثوانٍ عن الفائز مع فريق فينتوري ومقره موناكو، بينما جاء النيوزيلندي ميتش إيفانز ثالثا مع جاجوار.

🇳🇱 الهولندي دي فريز الفائز الأول في سباق فورملا إي الدرعية#فورمولا_إي_الدرعية#DiriyahEPrix pic.twitter.com/LTjrSeOIeX — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 26, 2021

والانتصار، الذي تحقق بعد أن تصدر كل لفة من مركز أول المنطلقين في السباق الأول من سباقين متتاليين تحت الأضواء الكاشفة في الدرعية، كان الأول للمتسابق دي فريس الذي فاز بلقب فورمولا 2 في 2019.

وانسحب البريطاني سام بيرد، الذي فاز بالسباق الافتتاحي العام الماضي وانتقل من وقتها إلى جاجوار من إينفجن فيرجين ريسنج، من السباق بعد تصادم مع مواطنه أليكس لين متسابق فرق ماهيندرا.

واحتل البرتغالي أنطونيو فيلكس دا كوستا حامل اللقب المركز 11 مع فريق دي.إس. تيكيتا.